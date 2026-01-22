Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО

Важливо, що президент США Дональд Трамп змусив російського президента володимира путіна сісти за стіл переговорів для вирішення українського питання. Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомля УНН.

Деталі

На запитання модератора стосовно того чи відчуває він підтримку суверенності України з боку США, Марк Рютте відповів:

Так, стосовно України - так. Я ніколи в цьому не сумнівався. Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів. Це було важливо, тому що коли він у січні почав працювати, то він натисну через Віткоффа, через Кушнера, через Рубіо і за допомогою багатьох європейців, і тих хто тут, постійно працював над тим, щоб українське питання було вирішено і прийшло до життєздатного завершення - заявив він.

Нагадаємо

Очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.

Окрім цього, очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема - мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.