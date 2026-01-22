$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 3450 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 14975 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 28818 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 29985 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 48603 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 29100 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 45691 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 46251 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21594 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп змусив Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для вирішення українського питання. Трамп тиснув через Віткоффа, Кушнера та Рубіо, а також за допомогою європейців.

Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО

Важливо, що президент США Дональд Трамп змусив російського президента володимира путіна сісти за стіл переговорів для вирішення українського питання. Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомля УНН.

Деталі

На запитання модератора стосовно того чи відчуває він підтримку суверенності України з боку США, Марк Рютте відповів:

Так, стосовно України - так. Я ніколи в цьому не сумнівався. Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів. Це було важливо, тому що коли він у січні почав працювати, то він натисну через Віткоффа, через Кушнера, через Рубіо і за допомогою багатьох європейців, і тих хто тут, постійно працював над тим, щоб українське питання було вирішено і прийшло до життєздатного завершення

 - заявив він.

Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров22.01.26, 00:20 • 14994 перегляди

Нагадаємо

Очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.

Окрім цього, очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема - мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.

Євген Царенко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Марк Рютте
Давос
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки