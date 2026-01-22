Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО

Важно, что президент США Дональд Трамп заставил российского президента владимира путина сесть за стол переговоров для решения украинского вопроса. Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН.

Детали

На вопрос модератора относительно того, чувствует ли он поддержку суверенности Украины со стороны США, Марк Рютте ответил:

Да, относительно Украины - да. Я никогда в этом не сомневался. Трамп заставил путина сесть за стол переговоров. Это было важно, потому что когда он в январе начал работать, то он надавил через Виткоффа, через Кушнера, через Рубио и с помощью многих европейцев, и тех, кто здесь, постоянно работал над тем, чтобы украинский вопрос был решен и пришел к жизнеспособному завершению - заявил он.

Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров

Напомним

Ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с владимиром путиным в москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.

Кроме этого, ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема – мирное соглашение. Президент США уверен, что Путин хочет закончить войну.