Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 508 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 3404 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 14944 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 28765 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 29945 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 48541 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 29073 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 45641 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 46201 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21592 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 12432 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 7534 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto05:06 • 3866 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 17720 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 5682 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 48543 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 45642 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 43367 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 46201 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 59560 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Белый дом
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 12459 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 13251 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 13830 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 43367 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 33208 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп заставил Владимира Путина сесть за стол переговоров для решения украинского вопроса. Трамп оказывал давление через Виткоффа, Кушнера и Рубио, а также с помощью европейцев.

Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО

Важно, что президент США Дональд Трамп заставил российского президента владимира путина сесть за стол переговоров для решения украинского вопроса. Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН.

Детали

На вопрос модератора относительно того, чувствует ли он поддержку суверенности Украины со стороны США, Марк Рютте ответил:

Да, относительно Украины - да. Я никогда в этом не сомневался. Трамп заставил путина сесть за стол переговоров. Это было важно, потому что когда он в январе начал работать, то он надавил через Виткоффа, через Кушнера, через Рубио и с помощью многих европейцев, и тех, кто здесь, постоянно работал над тем, чтобы украинский вопрос был решен и пришел к жизнеспособному завершению

 - заявил он.

Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров22.01.26, 00:20 • 14932 просмотра

Напомним

Ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с владимиром путиным в москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.

Кроме этого, ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема – мирное соглашение. Президент США уверен, что Путин хочет закончить войну.

Евгений Царенко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Марк Рютте
Давос
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты