07:31 • 4392 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 10691 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 19366 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 34894 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 35133 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 56859 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32032 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 51417 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 51402 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21835 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Генсек НАТО Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине и защиты от противников. Он назвал россию главным противником НАТО, отметив также наращивание мощи Китая.

Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.

Нам нужно сосредоточить внимание на Украине. Давайте не упускать этот момент

- сказал Рютте.

Он указал при этом, на фоне обсуждения в последнее время вопроса Гренландии, что, по его мнению, на самом деле важно. "Все это не о Гренландии или Арктике. Прежде всего, это о том, как мы можем защитить себя от наших противников. Наш главный противник для НАТО – это россия, и, конечно, мы видим, как Китай массово наращивает свою мощь, поэтому давайте не будем наивными в отношении Китая, но россия - наш главный противник", - сказал Генсек НАТО.

Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22.01.26, 09:46 • 2414 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
Марк Рютте
НАТО
Китай
Украина