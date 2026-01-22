Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине и защиты от противников. Он назвал россию главным противником НАТО, отметив также наращивание мощи Китая.
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.
Нам нужно сосредоточить внимание на Украине. Давайте не упускать этот момент
Он указал при этом, на фоне обсуждения в последнее время вопроса Гренландии, что, по его мнению, на самом деле важно. "Все это не о Гренландии или Арктике. Прежде всего, это о том, как мы можем защитить себя от наших противников. Наш главный противник для НАТО – это россия, и, конечно, мы видим, как Китай массово наращивает свою мощь, поэтому давайте не будем наивными в отношении Китая, но россия - наш главный противник", - сказал Генсек НАТО.
