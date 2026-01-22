Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность сосредоточения на Украине. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.

Нам нужно сосредоточить внимание на Украине. Давайте не упускать этот момент - сказал Рютте.

Он указал при этом, на фоне обсуждения в последнее время вопроса Гренландии, что, по его мнению, на самом деле важно. "Все это не о Гренландии или Арктике. Прежде всего, это о том, как мы можем защитить себя от наших противников. Наш главный противник для НАТО – это россия, и, конечно, мы видим, как Китай массово наращивает свою мощь, поэтому давайте не будем наивными в отношении Китая, но россия - наш главный противник", - сказал Генсек НАТО.

Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО