Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте

Рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с президентом США Дональдом Трампом, потребует от союзников НАТО усиления безопасности в Арктике, и первые результаты этого будут заметны в этом году, заявил в четверг Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, одновременно сказав, что активизация усилий по Арктике не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины, пишет УНН.

Детали

Теперь командующим НАТО предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности, сказал Рютте в интервью на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, добавив, что он уверен, что союзники НАТО вне Арктики захотят внести свой вклад в эти усилия.

"Мы соберемся вместе в НАТО с нашими старшими командирами, чтобы определить, что необходимо", – оптимистично сказал Рютте, добавив: "Я не сомневаюсь, что мы можем сделать это достаточно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, я надеюсь даже на начало 2026 года".

Рютте сказал, что вопрос разработки полезных ископаемых не обсуждался во время его встречи с Трампом в Давосе в среду. Переговоры по арктическому острову продолжатся между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией, сказал он.

Рютте также сказал, что "активизация усилий по Арктике не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины, которая в значительной степени зависит от членов НАТО в военной поддержке в своей войне с россией", пишет издание.

В среду Трамп заявил, что США не будут применять силу для реализации его амбиций по приобретению Гренландии, а позже отказался от угрозы введения дополнительных пошлин против некоторых европейских союзников Вашингтона и членов НАТО по этому вопросу.

На вопрос, могут ли союзники по НАТО поверить Трампу на слово, Рютте ответил: "Вы всегда можете поверить Дональду Трампу на слово".

Рютте, которого Трамп упомянул во время его широко обсуждаемого выступления в Давосе в среду, также спросили, почему он, кажется, становится человеком, который лучше всего может довести разговор с президентом США до позитивного завершения.

"Я не имею представления. Я могу лишь сказать вам, что мне нравится этот парень, что я уважаю его лидерство", - сказал Рютте.

