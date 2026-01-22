Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 2712 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 10468 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 4404 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 8868 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 13203 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19324 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26401 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41246 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39634 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 65249 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 10169 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 15122 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 29104 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 16365 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 13677 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 10470 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 8598 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 65249 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 57534 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 57716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Давос
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 21167 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 18563 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 19343 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 57711 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 38017 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что рамочное соглашение по Гренландии с Дональдом Трампом потребует усиления безопасности в Арктике. Первые результаты ожидаются в этом году, при этом ресурсы для Украины не будут истощены.

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте

Рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с президентом США Дональдом Трампом, потребует от союзников НАТО усиления безопасности в Арктике, и первые результаты этого будут заметны в этом году, заявил в четверг Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, одновременно сказав, что активизация усилий по Арктике не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины, пишет УНН.

Детали

Теперь командующим НАТО предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности, сказал Рютте в интервью на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, добавив, что он уверен, что союзники НАТО вне Арктики захотят внести свой вклад в эти усилия.

"Мы соберемся вместе в НАТО с нашими старшими командирами, чтобы определить, что необходимо", – оптимистично сказал Рютте, добавив: "Я не сомневаюсь, что мы можем сделать это достаточно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, я надеюсь даже на начало 2026 года".

Рютте сказал, что вопрос разработки полезных ископаемых не обсуждался во время его встречи с Трампом в Давосе в среду. Переговоры по арктическому острову продолжатся между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией, сказал он.

Рютте также сказал, что "активизация усилий по Арктике не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины, которая в значительной степени зависит от членов НАТО в военной поддержке в своей войне с россией", пишет издание.

В среду Трамп заявил, что США не будут применять силу для реализации его амбиций по приобретению Гренландии, а позже отказался от угрозы введения дополнительных пошлин против некоторых европейских союзников Вашингтона и членов НАТО по этому вопросу.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 15886 просмотров

На вопрос, могут ли союзники по НАТО поверить Трампу на слово, Рютте ответил: "Вы всегда можете поверить Дональду Трампу на слово".

Рютте, которого Трамп упомянул во время его широко обсуждаемого выступления в Давосе в среду, также спросили, почему он, кажется, становится человеком, который лучше всего может довести разговор с президентом США до позитивного завершения.

"Я не имею представления. Я могу лишь сказать вам, что мне нравится этот парень, что я уважаю его лидерство", - сказал Рютте.

Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине22.01.26, 11:00 • 2910 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
Марк Рютте
Давос
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты
Украина