В НАТО заявили, что пока нет планов по миссии в Арктике

Пока нет планов по арктической миссии, заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Военное командование все еще ждет указаний относительно возможного соглашения по Гренландии, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, комментируя переговоры с США по безопасности в Гренландии и Арктике на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что также "пока нет планов по потенциальной миссии по Арктике".

Хотя детали "рамок для будущего соглашения", обсуждаемого между Дональдом Трампом и Марком Рютте, до сих пор неизвестны, Генеральный секретарь НАТО заявил, что безопасность альянса в Арктике будет усилена.

Гринкевич также заявил, что усиление сотрудничества между Китаем и Россией вызывает обеспокоенность у НАТО.

"Мы видели, что в течение последних нескольких лет это происходило как в морской сфере с увеличением совместных патрулей, так и в воздушной сфере с совместным патрулированием дальними бомбардировщиками. Мы постоянно стараемся улучшить наше присутствие и думать о том, как страны могут усилить наше присутствие в Арктике", - сказал Гринкевич.

