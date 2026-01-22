В НАТО заявили, что пока нет планов по миссии в Арктике

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 142 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 5722 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 16893 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10527 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12688 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15719 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20672 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27415 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41693 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39995 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 12602 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 17789 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 31972 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 19112 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 16631 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 16940 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 12130 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 68322 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 60249 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 61535 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Кривой Рог
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 22738 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 19955 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 20800 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 61536 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 39287 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FIFA (серия видеоигр)

В НАТО заявили, что пока нет планов по миссии в Арктике

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил об отсутствии планов по миссии в Арктике. НАТО усилит безопасность в регионе на фоне сотрудничества Китая и России.

В НАТО заявили, что пока нет планов по миссии в Арктике

Пока нет планов по арктической миссии, заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Военное командование все еще ждет указаний относительно возможного соглашения по Гренландии, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, комментируя переговоры с США по безопасности в Гренландии и Арктике на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что также "пока нет планов по потенциальной миссии по Арктике".

Хотя детали "рамок для будущего соглашения", обсуждаемого между Дональдом Трампом и Марком Рютте, до сих пор неизвестны, Генеральный секретарь НАТО заявил, что безопасность альянса в Арктике будет усилена.

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте22.01.26, 14:58 • 1920 просмотров

Гринкевич также заявил, что усиление сотрудничества между Китаем и Россией вызывает обеспокоенность у НАТО.

"Мы видели, что в течение последних нескольких лет это происходило как в морской сфере с увеличением совместных патрулей, так и в воздушной сфере с совместным патрулированием дальними бомбардировщиками. Мы постоянно стараемся улучшить наше присутствие и думать о том, как страны могут усилить наше присутствие в Арктике", - сказал Гринкевич.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 15984 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Китай
Соединённые Штаты