О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 12509 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 25161 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 22249 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 20936 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18124 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17920 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34664 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16033 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16487 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Соединенные Штаты и Норвегия начали развертывание войск для учений "Cold Response 26" на Крайнем Севере. Около 3000 американских морских пехотинцев прибывают в январе для подготовки в экстремальных зимних условиях перед активной фазой маневров в марте 2026 года.

Морская пехота США развертывает силы в Норвегии для масштабных арктических учений "Cold Response 26"

Соединенные Штаты и Норвегия официально подтвердили начало развертывания войск для участия в одном из крупнейших учебных мероприятий НАТО на Крайнем Севере. Около 3000 американских морских пехотинцев уже в январе прибывают в скандинавский регион, чтобы пройти подготовку в экстремальных зимних условиях перед началом активной фазы маневров в марте 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Учения "Cold Response 26" под руководством Норвегии соберут более 25 000 военнослужащих из 12 стран-членов Альянса, включая Великобританию, Францию, Германию и новых членов НАТО – Финляндию и Швецию.

В НАТО заявили, что пока нет планов по миссии в Арктике22.01.26, 16:15 • 2156 просмотров

Операции охватят территорию от норвежских фьордов до финской Лапландии, в частности полигон Роваярви и окрестности Соданкюля. Особенностью нынешних тренировок является отработка быстрой переброски Сил реагирования через Атлантику и их полной интеграции с местными вооруженными силами в условиях минусовых температур.

Стратегическое значение и состав сил США

Центральным элементом американского участия станет развертывание 2-й дивизии морской пехоты с базы Кэмп-Лежен. Военные будут отрабатывать ведение боевых действий в заснеженной горной местности, логистику в условиях сурового климата и взаимодействие с авиацией. К маневрам привлекут широкий спектр техники: истребители F-35A, патрульные самолеты P-8 Poseidon, а также вертолеты HH-60W и конвертопланы CV-22 Osprey. Генерал-майор Дэниел Шипли подчеркнул, что эти учения направлены на укрепление потенциала сдерживания любой агрессии в Арктике.

Арктика в центре внимания НАТО

Рост военного присутствия РФ в регионе и вступление в Альянс скандинавских стран заставили НАТО пересмотреть свою оборонную позицию на севере. "Cold Response 26" станет критическим испытанием для Объединенного командования сил в Норфолке, которое недавно взяло на себя ответственность за безопасность всего Северного региона. Учения должны продемонстрировать способность союзников защищать стратегические интересы и поддерживать боевую готовность на Крайнем Севере в течение всего года. 

Мерц призвал Европу укрепить единство и конкурентоспособность для отпора политике силы22.01.26, 14:46 • 2276 просмотров

Степан Гафтко

