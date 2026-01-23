Морская пехота США развертывает силы в Норвегии для масштабных арктических учений "Cold Response 26"

Соединенные Штаты и Норвегия официально подтвердили начало развертывания войск для участия в одном из крупнейших учебных мероприятий НАТО на Крайнем Севере. Около 3000 американских морских пехотинцев уже в январе прибывают в скандинавский регион, чтобы пройти подготовку в экстремальных зимних условиях перед началом активной фазы маневров в марте 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Учения "Cold Response 26" под руководством Норвегии соберут более 25 000 военнослужащих из 12 стран-членов Альянса, включая Великобританию, Францию, Германию и новых членов НАТО – Финляндию и Швецию.

Операции охватят территорию от норвежских фьордов до финской Лапландии, в частности полигон Роваярви и окрестности Соданкюля. Особенностью нынешних тренировок является отработка быстрой переброски Сил реагирования через Атлантику и их полной интеграции с местными вооруженными силами в условиях минусовых температур.

Стратегическое значение и состав сил США

Центральным элементом американского участия станет развертывание 2-й дивизии морской пехоты с базы Кэмп-Лежен. Военные будут отрабатывать ведение боевых действий в заснеженной горной местности, логистику в условиях сурового климата и взаимодействие с авиацией. К маневрам привлекут широкий спектр техники: истребители F-35A, патрульные самолеты P-8 Poseidon, а также вертолеты HH-60W и конвертопланы CV-22 Osprey. Генерал-майор Дэниел Шипли подчеркнул, что эти учения направлены на укрепление потенциала сдерживания любой агрессии в Арктике.

Арктика в центре внимания НАТО

Рост военного присутствия РФ в регионе и вступление в Альянс скандинавских стран заставили НАТО пересмотреть свою оборонную позицию на севере. "Cold Response 26" станет критическим испытанием для Объединенного командования сил в Норфолке, которое недавно взяло на себя ответственность за безопасность всего Северного региона. Учения должны продемонстрировать способность союзников защищать стратегические интересы и поддерживать боевую готовность на Крайнем Севере в течение всего года.

