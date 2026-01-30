США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі

Фото: Bloomberg

Адміністрація США видала спеціальні ліцензії низці міжнародних нафтових компаній, дозволяючи їм відновити або розширити операції з видобутку та експорту сировини з Венесуели. Це рішення є частиною стратегії Вашингтона щодо стабілізації світових цін на енергоносії та поступового повернення венесуельської нафти на західні ринки в обмін на політичні поступки з боку Каракаса. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові дозволи, видані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), дозволяють компаніям не лише видобувати нафту, а й здійснювати інвестиції в інфраструктуру, яка перебуває в занедбаному стані. Ключовою умовою ліцензій є те, що прибутки від продажу нафти не повинні напряму потрапляти до бюджету уряду Ніколаса Мадуро, а мають спрямовуватися на погашення боргів перед енергетичними гігантами та гуманітарні потреби.

Видача ліцензій є сигналом про готовність США до гнучкості в енергетичній політиці, особливо на тлі дефіциту важкої нафти на американських НПЗ – зазначають аналітики Bloomberg.

Очікується, що цей крок дозволить збільшити щоденний видобуток у Венесуелі на 150 000-200 000 барелів протягом наступного року, що є критично важливим для диверсифікації постачань.

Вплив на світовий ринок нафти

Рішення Вашингтона вже спричинило помірне зниження ф'ючерсів на нафту марки Brent, оскільки ринок очікує збільшення пропозиції. Водночас експерти попереджають, що швидкого зростання експорту не відбудеться через критичне зношення обладнання на венесуельських родовищах. Подальша доля санкцій залежатиме від дотримання режимом Мадуро домовленостей щодо проведення прозорих виборів та звільнення політичних в'язнів.

