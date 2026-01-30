США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі

$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 3530 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 7772 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 10761 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 15167 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17876 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 29769 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27113 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30820 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27624 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Популярнi новини
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 39548 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17330 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54 • 7426 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13120 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 5766 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
17:45 • 15163 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13122 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17331 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 77890 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 106112 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 4120 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 5770 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 31782 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 57649 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 54771 перегляди
США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі

Київ • УНН

 • 148 перегляди

США видали ліцензії нафтовим компаніям для відновлення видобутку у Венесуелі. Це рішення спрямоване на стабілізацію цін на енергоносії та повернення венесуельської нафти на ринки.

США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі
Фото: Bloomberg

Адміністрація США видала спеціальні ліцензії низці міжнародних нафтових компаній, дозволяючи їм відновити або розширити операції з видобутку та експорту сировини з Венесуели. Це рішення є частиною стратегії Вашингтона щодо стабілізації світових цін на енергоносії та поступового повернення венесуельської нафти на західні ринки в обмін на політичні поступки з боку Каракаса. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові дозволи, видані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), дозволяють компаніям не лише видобувати нафту, а й здійснювати інвестиції в інфраструктуру, яка перебуває в занедбаному стані. Ключовою умовою ліцензій є те, що прибутки від продажу нафти не повинні напряму потрапляти до бюджету уряду Ніколаса Мадуро, а мають спрямовуватися на погашення боргів перед енергетичними гігантами та гуманітарні потреби.

Видача ліцензій є сигналом про готовність США до гнучкості в енергетичній політиці, особливо на тлі дефіциту важкої нафти на американських НПЗ

– зазначають аналітики Bloomberg.

США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia29.01.26, 04:00 • 3854 перегляди

Очікується, що цей крок дозволить збільшити щоденний видобуток у Венесуелі на 150 000-200 000 барелів протягом наступного року, що є критично важливим для диверсифікації постачань.

Вплив на світовий ринок нафти

Рішення Вашингтона вже спричинило помірне зниження ф'ючерсів на нафту марки Brent, оскільки ринок очікує збільшення пропозиції. Водночас експерти попереджають, що швидкого зростання експорту не відбудеться через критичне зношення обладнання на венесуельських родовищах. Подальша доля санкцій залежатиме від дотримання режимом Мадуро домовленостей щодо проведення прозорих виборів та звільнення політичних в'язнів. 

США не планують військових дій у Венесуелі через дипломатичний прогрес: Рубіо розхвалив відносини між державами29.01.26, 03:45 • 4260 переглядiв

Степан Гафтко

