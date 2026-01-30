$42.770.19
США выдали новые лицензии нефтяным компаниям для работы в Венесуэле

Киев • УНН

 • 64 просмотра

США выдали лицензии нефтяным компаниям для возобновления добычи в Венесуэле. Это решение направлено на стабилизацию цен на энергоносители и возвращение венесуэльской нефти на рынки.

США выдали новые лицензии нефтяным компаниям для работы в Венесуэле
Фото: Bloomberg

Администрация США выдала специальные лицензии ряду международных нефтяных компаний, позволяя им возобновить или расширить операции по добыче и экспорту сырья из Венесуэлы. Это решение является частью стратегии Вашингтона по стабилизации мировых цен на энергоносители и постепенному возвращению венесуэльской нефти на западные рынки в обмен на политические уступки со стороны Каракаса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новые разрешения, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), позволяют компаниям не только добывать нефть, но и осуществлять инвестиции в инфраструктуру, которая находится в запущенном состоянии. Ключевым условием лицензий является то, что доходы от продажи нефти не должны напрямую попадать в бюджет правительства Николаса Мадуро, а должны направляться на погашение долгов перед энергетическими гигантами и гуманитарные нужды.

Выдача лицензий является сигналом о готовности США к гибкости в энергетической политике, особенно на фоне дефицита тяжелой нефти на американских НПЗ

– отмечают аналитики Bloomberg.

США неожиданно возвращают Венесуэле захваченный супертанкер M/T Sophia29.01.26, 04:00 • 3848 просмотров

Ожидается, что этот шаг позволит увеличить ежедневную добычу в Венесуэле на 150 000-200 000 баррелей в течение следующего года, что является критически важным для диверсификации поставок.

Влияние на мировой рынок нефти

Решение Вашингтона уже вызвало умеренное снижение фьючерсов на нефть марки Brent, поскольку рынок ожидает увеличения предложения. В то же время эксперты предупреждают, что быстрого роста экспорта не произойдет из-за критического износа оборудования на венесуэльских месторождениях. Дальнейшая судьба санкций будет зависеть от соблюдения режимом Мадуро договоренностей о проведении прозрачных выборов и освобождении политических заключенных. 

США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами29.01.26, 03:45 • 4252 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Нефть марки Brent
Николас Мадуро
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Соединённые Штаты