Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 10537 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 14221 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 12897 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 13059 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16138 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 18388 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13675 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24925 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24243 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об улучшении отношений с Венесуэлой, что снимает вопрос немедленного применения силы. США довольны действиями нового правительства и готовятся к открытию посольства.

США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о существенном улучшении отношений с новым руководством Венесуэлы, что снимает вопрос немедленного применения силы. Во время выступления в Сенате он подчеркнул, что временный президент Делси Родригес демонстрирует готовность к сотрудничеству, а диалог между Каракасом и Вашингтоном стал продуктивным. Об этом пишет УНН.

Детали

Администрация Дональда Трампа, которая ранее угрожала военным вмешательством в случае невыполнения требований США, сейчас довольна действиями нового венесуэльского правительства. Марко Рубио подчеркнул, что единственным военным присутствием США в стране будут оставаться морские пехотинцы, охраняющие посольство. Госдепартамент уже начал подготовку к повторному открытию дипломатической миссии в Каракасе, которая была закрыта с 2019 года.

Впервые за 20 лет мы ведем серьезные разговоры о ликвидации иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия

- заявил Рубио.

По его словам, многие политические элементы в Венесуэле приветствуют возвращение к тесным отношениям с Соединенными Штатами на разных фронтах.

Встреча с оппозицией и разведывательные данные

Несмотря на оптимизм Госдепартамента, разведка США выражает сомнения относительно полной искренности Делси Родригес в вопросе разрыва связей с противниками Вашингтона. На этом фоне Марко Рубио провел встречу с лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо. После переговоров Мачадо заверила журналистов, что демократические изменения в Венесуэле неизбежны и процесс трансформации уже запущен.

Президент Колумбии призвал США передать Николаса Мадуро для суда в Венесуэле28.01.26, 05:11 • 3972 просмотра

Ситуация остается динамичной, поскольку США пытаются балансировать между поддержкой оппозиционных сил и работой с временным правительством Родригес. Главной целью Вашингтона остается полное вытеснение геополитических конкурентов из региона и стабилизация политической ситуации в стране без прямого вооруженного конфликта. 

США начали подготовку к возобновлению работы посольства в Венесуэле и нормализации отношений с Каракасом28.01.26, 03:19 • 3698 просмотров

Степан Гафтко

