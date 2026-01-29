США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о существенном улучшении отношений с новым руководством Венесуэлы, что снимает вопрос немедленного применения силы. Во время выступления в Сенате он подчеркнул, что временный президент Делси Родригес демонстрирует готовность к сотрудничеству, а диалог между Каракасом и Вашингтоном стал продуктивным. Об этом пишет УНН.

Детали

Администрация Дональда Трампа, которая ранее угрожала военным вмешательством в случае невыполнения требований США, сейчас довольна действиями нового венесуэльского правительства. Марко Рубио подчеркнул, что единственным военным присутствием США в стране будут оставаться морские пехотинцы, охраняющие посольство. Госдепартамент уже начал подготовку к повторному открытию дипломатической миссии в Каракасе, которая была закрыта с 2019 года.

Впервые за 20 лет мы ведем серьезные разговоры о ликвидации иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия - заявил Рубио.

По его словам, многие политические элементы в Венесуэле приветствуют возвращение к тесным отношениям с Соединенными Штатами на разных фронтах.

Встреча с оппозицией и разведывательные данные

Несмотря на оптимизм Госдепартамента, разведка США выражает сомнения относительно полной искренности Делси Родригес в вопросе разрыва связей с противниками Вашингтона. На этом фоне Марко Рубио провел встречу с лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо. После переговоров Мачадо заверила журналистов, что демократические изменения в Венесуэле неизбежны и процесс трансформации уже запущен.

Ситуация остается динамичной, поскольку США пытаются балансировать между поддержкой оппозиционных сил и работой с временным правительством Родригес. Главной целью Вашингтона остается полное вытеснение геополитических конкурентов из региона и стабилизация политической ситуации в стране без прямого вооруженного конфликта.

