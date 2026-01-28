США начали подготовку к возобновлению работы посольства в Венесуэле и нормализации отношений с Каракасом
Киев • УНН
Администрация Трампа уведомила Конгресс о поэтапном восстановлении посольства США в Каракасе после отстранения Николаса Мадуро. Это первый шаг к нормализации отношений с новой властью Венесуэлы.
Администрация Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о намерении поэтапно возобновить деятельность американского посольства в Каракасе. Это решение стало первым шагом к нормализации дипломатических отношений после масштабной военной операции США, в результате которой был отстранен и задержан Николас Мадуро. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Государственный департамент США направил письма в профильные комитеты Палаты представителей и Сената, где изложил план постепенного восстановления дипломатического присутствия. На начальном этапе в столицу Венесуэлы прибудет временный контингент сотрудников для выполнения ограниченных функций. Поскольку основное здание посольства, закрытое еще в 2019 году, сейчас не соответствует стандартам безопасности, персонал временно будет работать и проживать в другом защищенном помещении.
Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки25.01.26, 06:33 • 8912 просмотров
Сообщение появилось накануне запланированных показаний государственного секретаря Марко Рубио в Сенате, где он должен представить детальную стратегию Вашингтона в отношении Венесуэлы. Основной целью является налаживание стабильных контактов с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, которая возглавила страну после захвата Мадуро американскими спецназовцами 3 января 2026 года.
Политические препятствия и изменение статуса
Несмотря на стремление администрации Трампа нормализовать связи, полноценное открытие посольства требует пересмотра официальной позиции США. Сейчас Вашингтон продолжает юридически признавать легитимным правительством парламент Венесуэлы, избранный в 2015 году. Отмена этого признания в пользу новой переходной власти является ключевым условием для восстановления полноценных дипломатических отношений.
Родственники аргентинских заключенных просят Папу Римского вмешаться в ситуацию в Венесуэле24.01.26, 06:29 • 6150 просмотров
Кроме того, американская сторона рассматривает возможность размещения в стране постоянного представительства разведывательных служб для мониторинга ситуации с безопасностью и стабилизации нефтяного сектора. Вопрос возобновления экспорта энергоносителей в США остается одним из приоритетов переговорного процесса между Вашингтоном и Каракасом.
Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы23.01.26, 02:01 • 3889 просмотров