Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

Нижняя палата Конгресса США отклонила резолюцию, которая обязывала бы президента Дональда Трампа получать специальное разрешение на любые дальнейшие военные операции в Венесуэле. Голосование закончилось ничьей, что согласно регламенту означает отклонение документа и оставляет Белому дому свободу действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Голоса в Палате представителей разделились поровну - 215 "за" и 215 "против". Резолюция, инициированная демократом Джимом Макговерном при поддержке республиканца Томаса Масси, имела целью вернуть Конгрессу конституционное право объявлять войну.

Несмотря на то, что к демократам присоединились двое республиканцев (Масси и Дон Бэйкон), голосов для принятия решения не хватило. Ранее аналогичная инициатива провалилась в Сенате только благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Контекст операции: захват Мадуро

Попытки ограничить полномочия Трампа активизировались после резонансного рейда американских военных в начале января 2026 года, в результате которого был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Администрация Трампа настаивает, что это была "судебная операция" по исполнению ордера на арест по обвинениям в наркотерроризме, а не акт войны. Республиканцы в Конгрессе поддержали этот тезис, заявив, что поскольку официальной войны нет, то и ограничительные резолюции являются "бессмысленными" и направлены лишь на политическую дискредитацию президента.

Последствия для внешней политики США

Отклонение резолюции фактически санкционирует дальнейшее пребывание американских сил вблизи берегов Венесуэлы и контроль над ее территорией. Сейчас Белый дом рассматривает планы по управлению нефтяным сектором страны и стабилизации политической ситуации после отстранения режима Мадуро. Демократы, со своей стороны, предостерегают от "бесконечных войн" за ресурсы и указывают на отсутствие четкого плана вывода войск после завершения активной фазы операции.

