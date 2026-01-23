Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы
Киев • УНН
Палата представителей США отклонила резолюцию, которая обязывала бы президента Дональда Трампа получать специальное разрешение на военные операции в Венесуэле. Голосование закончилось ничьей, что оставляет Белому дому свободу действий в регионе.
Нижняя палата Конгресса США отклонила резолюцию, которая обязывала бы президента Дональда Трампа получать специальное разрешение на любые дальнейшие военные операции в Венесуэле. Голосование закончилось ничьей, что согласно регламенту означает отклонение документа и оставляет Белому дому свободу действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Голоса в Палате представителей разделились поровну - 215 "за" и 215 "против". Резолюция, инициированная демократом Джимом Макговерном при поддержке республиканца Томаса Масси, имела целью вернуть Конгрессу конституционное право объявлять войну.
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 25037 просмотров
Несмотря на то, что к демократам присоединились двое республиканцев (Масси и Дон Бэйкон), голосов для принятия решения не хватило. Ранее аналогичная инициатива провалилась в Сенате только благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
Контекст операции: захват Мадуро
Попытки ограничить полномочия Трампа активизировались после резонансного рейда американских военных в начале января 2026 года, в результате которого был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США19.01.26, 20:21 • 3569 просмотров
Администрация Трампа настаивает, что это была "судебная операция" по исполнению ордера на арест по обвинениям в наркотерроризме, а не акт войны. Республиканцы в Конгрессе поддержали этот тезис, заявив, что поскольку официальной войны нет, то и ограничительные резолюции являются "бессмысленными" и направлены лишь на политическую дискредитацию президента.
Последствия для внешней политики США
Отклонение резолюции фактически санкционирует дальнейшее пребывание американских сил вблизи берегов Венесуэлы и контроль над ее территорией. Сейчас Белый дом рассматривает планы по управлению нефтяным сектором страны и стабилизации политической ситуации после отстранения режима Мадуро. Демократы, со своей стороны, предостерегают от "бесконечных войн" за ресурсы и указывают на отсутствие четкого плана вывода войск после завершения активной фазы операции.
США назначили нового дипломата в Венесуэлу после захвата Мадуро22.01.26, 23:45 • 1630 просмотров