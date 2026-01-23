Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 9662 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 20462 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 19025 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 20028 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 18913 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17332 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17587 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33721 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15922 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16416 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 20698 просмотра
МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетикеPhoto22 января, 15:27 • 3840 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 15226 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 5778 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине21:21 • 5072 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 15250 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 20725 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33721 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 26431 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 80329 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Сырский
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Вашингтон
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 5818 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27448 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24044 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 30272 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67772 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Палата представителей США отклонила резолюцию, которая обязывала бы президента Дональда Трампа получать специальное разрешение на военные операции в Венесуэле. Голосование закончилось ничьей, что оставляет Белому дому свободу действий в регионе.

Палата представителей США не смогла ограничить военные полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

Нижняя палата Конгресса США отклонила резолюцию, которая обязывала бы президента Дональда Трампа получать специальное разрешение на любые дальнейшие военные операции в Венесуэле. Голосование закончилось ничьей, что согласно регламенту означает отклонение документа и оставляет Белому дому свободу действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Голоса в Палате представителей разделились поровну - 215 "за" и 215 "против". Резолюция, инициированная демократом Джимом Макговерном при поддержке республиканца Томаса Масси, имела целью вернуть Конгрессу конституционное право объявлять войну.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 25037 просмотров

Несмотря на то, что к демократам присоединились двое республиканцев (Масси и Дон Бэйкон), голосов для принятия решения не хватило. Ранее аналогичная инициатива провалилась в Сенате только благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Контекст операции: захват Мадуро

Попытки ограничить полномочия Трампа активизировались после резонансного рейда американских военных в начале января 2026 года, в результате которого был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США19.01.26, 20:21 • 3569 просмотров

Администрация Трампа настаивает, что это была "судебная операция" по исполнению ордера на арест по обвинениям в наркотерроризме, а не акт войны. Республиканцы в Конгрессе поддержали этот тезис, заявив, что поскольку официальной войны нет, то и ограничительные резолюции являются "бессмысленными" и направлены лишь на политическую дискредитацию президента.

Последствия для внешней политики США

Отклонение резолюции фактически санкционирует дальнейшее пребывание американских сил вблизи берегов Венесуэлы и контроль над ее территорией. Сейчас Белый дом рассматривает планы по управлению нефтяным сектором страны и стабилизации политической ситуации после отстранения режима Мадуро. Демократы, со своей стороны, предостерегают от "бесконечных войн" за ресурсы и указывают на отсутствие четкого плана вывода войск после завершения активной фазы операции. 

США назначили нового дипломата в Венесуэлу после захвата Мадуро22.01.26, 23:45 • 1630 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп