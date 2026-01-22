$43.180.08
США назначили нового дипломата в Венесуэлу после захвата Мадуро

Киев • УНН

 • 16 просмотра

США назначили Лауру Догу временным поверенным в делах Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро. Это первый шаг к восстановлению официального присутствия в Каракасе.

США назначили нового дипломата в Венесуэлу после захвата Мадуро

Администрация Дональда Трампа сделала первый шаг к возобновлению официального присутствия в Каракасе, назначив Лауру Догу временным поверенным в делах США. Это решение было принято на фоне стремительной смены власти в стране после спецоперации американских сил, в результате которой Николас Мадуро был захвачен и доставлен в Нью-Йорк. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Назначение Лауры Догу вступило в силу в четверг, 22 января. Она является опытным дипломатом и дважды занимала должность посла США – в Гондурасе и Никарагуа. На этой должности она заменит Джона Макнамару, который в последнее время проводил оценку состояния здания американского посольства в Каракасе для его возможного открытия в ближайшие сроки.

Мадуро арестован, а путин не только не в суде, но и успешно борется за российские замороженные активы - Зеленский22.01.26, 16:36 • 2150 просмотров

Изменение политического ландшафта в Каракасе

Дипломатические усилия Вашингтона активизировались после того, как Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Это произошло через три недели после того, как спецподразделение "Дельта" задержало Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Новая временная власть Венесуэлы уже выразила готовность к переговорам с Соединенными Штатами для стабилизации ситуации в стране.

Возобновление работы посольства через семь лет

Американское посольство в Каракасе было закрыто в 2019 году, когда Дональд Трамп во время своего первого президентского срока признал Николаса Мадуро нелегитимным. Все это время дипломатические функции в отношении Венесуэлы выполняло специальное подразделение в Боготе, Колумбия. Сейчас Государственный департамент готовит поэтапный план возвращения дипломатов непосредственно в венесуэльскую столицу. 

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 24115 просмотров

