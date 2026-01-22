$43.180.08
Мадуро арестован, а путин не только не в суде, но и успешно борется за российские замороженные активы - Зеленский

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что путин не только не арестован, но и успешно борется за российские замороженные активы в Европе. Он отметил, что путин смог остановить Европу в использовании этих средств.

Мадуро арестован, а путин не только не в суде, но и успешно борется за российские замороженные активы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не только не арестован, но и довольно успешно борется за российские замороженные активы, находящиеся в Европе, передает УНН.

Давайте посмотрим на западное полушарие. Президент Трамп провел операцию в Венесуэле, и Мадуро был арестован. Были разные мнения об этом, но факт есть факт - Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но путин не в суде. И это четвертый год крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. Тот, кто ее начал, не только на свободе, но и до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что? У него есть определенные успехи. Именно путин пытается решить, как должны быть использованы замороженные активы, а не те, кто имеет силу наказать его за эту войну

- сказал Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он добавил, что когда пришло решение об использовании замороженных активов, чтобы защитить себя, решение было заблокировано.

путин смог остановить Европу, к сожалению

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, указав, что обсуждались работа команд в рамках мирных переговоров, где "документы еще более подготовлены", ПВО для Украины - дополнительные ракеты.

Павел Башинский

Политика
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Николас Мадуро
Давос
Венесуэла
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Европа
Владимир Зеленский
Украина