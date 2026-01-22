Мадуро заарештовано, а путін не лише не в суді, а й успішно бореться за російські заморожені активи - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 988 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 7296 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 18943 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 11621 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 13623 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16452 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21096 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27702 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41818 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 40109 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 13497 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 18853 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 33049 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 20204 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 17726 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 18945 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 13059 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 69306 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 61159 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62826 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23303 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20459 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21304 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62811 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39708 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Мадуро заарештовано, а путін не лише не в суді, а й успішно бореться за російські заморожені активи - Зеленський

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що путін не лише не заарештований, а й успішно бореться за російські заморожені активи в Європі. Він зазначив, що путін зміг зупинити Європу у використанні цих коштів.

Мадуро заарештовано, а путін не лише не в суді, а й успішно бореться за російські заморожені активи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не лише не заарештований, а й доволі успішно бореться за російські заморожені активи, які знаходяться у Європі, передає УНН

Давайте подивимося на західну півкулю. Президент Трамп провів операцію у Венесуелі, і Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це, але факт є фактом - Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни у Європі з часів Другої світової війни. Той, хто її почав не лише на свободі, а й досі бореться за свої заморожені кошти у Європі. І знаєте що? У нього є певні успіхи. Саме путін намагається вирішити, як повинні бути використані заморожені активи, а не ті, хто мають силу покарати його за цю війну 

- сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. 

Він додав, що коли прийшло рішення щодо використання заморожених активів, щоб захистити себе, рішення було заблоковано. 

путін зміг зупинити Європу, на жаль 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимира Зеленський дав перший коментар щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, вказавши, що обговорювалися робота команд у межах мирних переговорів, де "документи ще більш підготовлені", ППО для України - додаткові ракети. 

Павло Башинський

Політика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Ніколас Мадуро
Давос
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Європа
Володимир Зеленський
Україна