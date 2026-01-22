Мадуро заарештовано, а путін не лише не в суді, а й успішно бореться за російські заморожені активи - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не лише не заарештований, а й доволі успішно бореться за російські заморожені активи, які знаходяться у Європі, передає УНН.
Давайте подивимося на західну півкулю. Президент Трамп провів операцію у Венесуелі, і Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це, але факт є фактом - Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни у Європі з часів Другої світової війни. Той, хто її почав не лише на свободі, а й досі бореться за свої заморожені кошти у Європі. І знаєте що? У нього є певні успіхи. Саме путін намагається вирішити, як повинні бути використані заморожені активи, а не ті, хто мають силу покарати його за цю війну
Він додав, що коли прийшло рішення щодо використання заморожених активів, щоб захистити себе, рішення було заблоковано.
путін зміг зупинити Європу, на жаль
