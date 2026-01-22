$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 9946 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 16716 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 26945 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19475 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32557 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35195 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20794 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21723 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39520 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу, судно Poliegos доставит топливо в Италию. Поставки организованы Vitol Group при участии США для поддержки экономики Венесуэлы.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg

Согласно отчету о судоходстве, судно Poliegos уже готовится к загрузке и должно доставить партию топлива в один из портов Италии. Кроме него, в ближайшие дни из Венесуэлы в Средиземное море планирует отплыть еще один танкер – Folegandros. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки организованы энергетическим трейдером Vitol Group. Вместе с Trafigura Group эта компания была привлечена США к реализации венесуэльской нефти на мировых рынках.

Индийский НПЗ отказался от российской нефти в пользу венесуэльской19.01.26, 19:48 • 3064 просмотра

Такой шаг является частью стратегии президента Дональда Трампа, направленной на поддержку экономики Венесуэлы. Администрация США стремится стабилизировать финансовое состояние страны после длительного периода неэффективного управления и коррупции.

Ожидаемые сроки и значение поставок

Прибытие первых партий сырья в европейские порты ожидается в феврале 2026 года. Это возобновление экспорта в Европу свидетельствует об изменении логистических приоритетов и активном вмешательстве США в энергетическую политику региона. Трейдеры отмечают, что развертывание предложений по всему миру по требованию Белого дома имеет целью создать новые источники доходов для венесуэльской экономики через проверенных международных посредников. 

США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой21.01.26, 01:38 • 24146 просмотров

Степан Гафтко

