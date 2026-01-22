Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg

Согласно отчету о судоходстве, судно Poliegos уже готовится к загрузке и должно доставить партию топлива в один из портов Италии. Кроме него, в ближайшие дни из Венесуэлы в Средиземное море планирует отплыть еще один танкер – Folegandros. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки организованы энергетическим трейдером Vitol Group. Вместе с Trafigura Group эта компания была привлечена США к реализации венесуэльской нефти на мировых рынках.

Такой шаг является частью стратегии президента Дональда Трампа, направленной на поддержку экономики Венесуэлы. Администрация США стремится стабилизировать финансовое состояние страны после длительного периода неэффективного управления и коррупции.

Ожидаемые сроки и значение поставок

Прибытие первых партий сырья в европейские порты ожидается в феврале 2026 года. Это возобновление экспорта в Европу свидетельствует об изменении логистических приоритетов и активном вмешательстве США в энергетическую политику региона. Трейдеры отмечают, что развертывание предложений по всему миру по требованию Белого дома имеет целью создать новые источники доходов для венесуэльской экономики через проверенных международных посредников.

