22:20 • 2412 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 10308 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 17018 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 27326 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 19679 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32694 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35301 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20807 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21733 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39538 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи, судно Poliegos доставить паливо до Італії. Поставки організовані Vitol Group за участю США для підтримки економіки Венесуели.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg

Згідно зі звітом про судноплавство, судно Poliegos уже готується до завантаження та має доставити партію палива до одного з портів Італії. Окрім нього, найближчими днями з Венесуели до Середземного моря планує відплисти ще один танкер – Folegandros. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Постачання організовано енергетичним трейдером Vitol Group. Разом із Trafigura Group ця компанія була залучена США до реалізації венесуельської нафти на світових ринках.

Індійський НПЗ відмовився від російської нафти на користь венесуельської 19.01.26, 19:48 • 3064 перегляди

Такий крок є частиною стратегії президента Дональда Трампа, спрямованої на підтримку економіки Венесуели. Адміністрація США прагне стабілізувати фінансовий стан країни після тривалого періоду неефективного управління та корупції.

Очікувані терміни та значення поставок

Прибуття перших партій сировини до європейських портів очікується в лютому 2026 року. Це відновлення експорту до Європи свідчить про зміну логістичних пріоритетів та активне втручання США в енергетичну політику регіону. Трейдери зазначають, що розгортання пропозицій по всьому світу на вимогу Білого дому має на меті створити нові джерела доходів для венесуельської економіки через перевірених міжнародних посередників. 

США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою21.01.26, 01:38 • 24155 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Білий дім
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Італія
Європа
Сполучені Штати Америки