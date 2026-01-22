Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg
Київ • УНН
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи, судно Poliegos доставить паливо до Італії. Поставки організовані Vitol Group за участю США для підтримки економіки Венесуели.
Згідно зі звітом про судноплавство, судно Poliegos уже готується до завантаження та має доставити партію палива до одного з портів Італії. Окрім нього, найближчими днями з Венесуели до Середземного моря планує відплисти ще один танкер – Folegandros. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Постачання організовано енергетичним трейдером Vitol Group. Разом із Trafigura Group ця компанія була залучена США до реалізації венесуельської нафти на світових ринках.
Такий крок є частиною стратегії президента Дональда Трампа, спрямованої на підтримку економіки Венесуели. Адміністрація США прагне стабілізувати фінансовий стан країни після тривалого періоду неефективного управління та корупції.
Очікувані терміни та значення поставок
Прибуття перших партій сировини до європейських портів очікується в лютому 2026 року. Це відновлення експорту до Європи свідчить про зміну логістичних пріоритетів та активне втручання США в енергетичну політику регіону. Трейдери зазначають, що розгортання пропозицій по всьому світу на вимогу Білого дому має на меті створити нові джерела доходів для венесуельської економіки через перевірених міжнародних посередників.
