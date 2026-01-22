США призначили нового дипломата до Венесуели після захоплення Мадуро

Адміністрація Дональда Трампа зробила перший крок до відновлення офіційної присутності в Каракасі, призначивши Лауру Догу повіреною у справах США. Це рішення було прийняте на тлі стрімкої зміни влади в країні після спецоперації американських сил, у результаті якої Ніколас Мадуро був захоплений і доправлений до Нью-Йорка. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Призначення Лаури Догу набуло чинності у четвер, 22 січня. Вона є досвідченим дипломатом і двічі обіймала посаду посла США – у Гондурасі та Нікарагуа. На цій посаді вона замінить Джона Макнамару, який останнім часом проводив оцінку стану будівлі американського посольства в Каракасі для його можливого відкриття в найближчі терміни.

Мадуро заарештовано, а путін не лише не в суді, а й успішно бореться за російські заморожені активи - Зеленський

Зміна політичного ландшафту в Каракасі

Дипломатичні зусилля Вашингтона активізувалися після того, як Делсі Родрігес склала присягу як виконуюча обов'язки президента Венесуели. Це сталося за три тижні після того, як спецпідрозділ "Дельта" затримав Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Нова тимчасова влада Венесуели вже висловила готовність до переговорів зі Сполученими Штатами для стабілізації ситуації в країні.

Відновлення роботи посольства через сім років

Американське посольство в Каракасі було закрите у 2019 році, коли Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну визнав Ніколаса Мадуро нелегітимним. Увесь цей час дипломатичні функції щодо Венесуели виконував спеціальний підрозділ у Боготі, Колумбія. Наразі Державний департамент готує поетапний план повернення дипломатів безпосередньо до венесуельської столиці.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg