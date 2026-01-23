Палата представників США не змогла обмежити воєнні повноваження Трампа щодо Венесуели

Нижня палата Конгресу США відхилила резолюцію, яка зобов’язувала б президента Дональда Трампа отримувати спеціальний дозвіл на будь-які подальші військові операції у Венесуелі. Голосування закінчилося нічиєю, що згідно з регламентом означає відхилення документа і залишає Білому дому свободу дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Голоси в Палаті представників розділилися порівну - 215 "за" та 215 "проти". Резолюція, ініційована демократом Джимом Макговерном за підтримки республіканця Томаса Массі, мала на меті повернути Конгресу конституційне право оголошувати війну.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg

Попри те, що до демократів приєдналися двоє республіканців (Массі та Дон Бейкон), голосів для прийняття рішення не вистачило. Раніше аналогічна ініціатива провалилася в Сенаті лише завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.

Контекст операції: захоплення Мадуро

Спроби обмежити повноваження Трампа активізувалися після резонансного рейду американських військових на початку січня 2026 року, в результаті якого було захоплено венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Американські впливові кардинали поставили під сумнів моральність зовнішньої політики США

Адміністрація Трампа наполягає, що це була "судова операція" з виконання ордера на арешт за звинуваченнями в наркотероризмі, а не акт війни. Республіканці в Конгресі підтримали цю тезу, заявивши, що оскільки офіційної війни немає, то й обмежувальні резолюції є "беззмістовними" та спрямовані лише на політичну дискредитацію президента.

Наслідки для зовнішньої політики США

Відхилення резолюції фактично санкціонує подальше перебування американських сил поблизу берегів Венесуели та контроль над її територією. Наразі Білий дім розглядає плани з управління нафтовим сектором країни та стабілізації політичної ситуації після усунення режиму Мадуро. Демократи, зі свого боку, застерігають від "нескінченних воєн" за ресурси та вказують на відсутність чіткого плану виведення військ після завершення активної фази операції.

США призначили нового дипломата до Венесуели після захоплення Мадуро