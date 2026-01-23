Палата представників США не змогла обмежити воєнні повноваження Трампа щодо Венесуели

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 9430 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 20074 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 18747 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 19762 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 18825 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17298 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17562 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33659 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15918 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16414 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 20567 перегляди
МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиціPhoto22 січня, 15:27 • 3734 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15096 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 5586 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України21:21 • 4820 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15109 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 20582 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33659 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 26373 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 80264 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 5618 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 27421 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24018 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 30211 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 67748 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Палата представників США не змогла обмежити воєнні повноваження Трампа щодо Венесуели

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Палата представників США відхилила резолюцію, яка зобов’язувала б президента Дональда Трампа отримувати спеціальний дозвіл на військові операції у Венесуелі. Голосування закінчилося нічиєю, що залишає Білому дому свободу дій у регіоні.

Палата представників США не змогла обмежити воєнні повноваження Трампа щодо Венесуели

Нижня палата Конгресу США відхилила резолюцію, яка зобов’язувала б президента Дональда Трампа отримувати спеціальний дозвіл на будь-які подальші військові операції у Венесуелі. Голосування закінчилося нічиєю, що згідно з регламентом означає відхилення документа і залишає Білому дому свободу дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Голоси в Палаті представників розділилися порівну - 215 "за" та 215 "проти". Резолюція, ініційована демократом Джимом Макговерном за підтримки республіканця Томаса Массі, мала на меті повернути Конгресу конституційне право оголошувати війну.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 24966 переглядiв

Попри те, що до демократів приєдналися двоє республіканців (Массі та Дон Бейкон), голосів для прийняття рішення не вистачило. Раніше аналогічна ініціатива провалилася в Сенаті лише завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.

Контекст операції: захоплення Мадуро

Спроби обмежити повноваження Трампа активізувалися після резонансного рейду американських військових на початку січня 2026 року, в результаті якого було захоплено венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Американські впливові кардинали поставили під сумнів моральність зовнішньої політики США19.01.26, 20:21 • 3569 переглядiв

Адміністрація Трампа наполягає, що це була "судова операція" з виконання ордера на арешт за звинуваченнями в наркотероризмі, а не акт війни. Республіканці в Конгресі підтримали цю тезу, заявивши, що оскільки офіційної війни немає, то й обмежувальні резолюції є "беззмістовними" та спрямовані лише на політичну дискредитацію президента.

Наслідки для зовнішньої політики США

Відхилення резолюції фактично санкціонує подальше перебування американських сил поблизу берегів Венесуели та контроль над її територією. Наразі Білий дім розглядає плани з управління нафтовим сектором країни та стабілізації політичної ситуації після усунення режиму Мадуро. Демократи, зі свого боку, застерігають від "нескінченних воєн" за ресурси та вказують на відсутність чіткого плану виведення військ після завершення активної фази операції. 

США призначили нового дипломата до Венесуели після захоплення Мадуро22.01.26, 23:45 • 1514 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп