Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой стране, включая Мексику, Центральную и Южную Америку. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

"Мы собираемся ударить по картелям. Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все", - сказал глава Белого дома.

Когда его спросили, могут ли эти удары произойти где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Может быть где угодно".

По данным Министерства юстиции, большинство незаконных наркотиков иностранного производства, доступных в Соединенных Штатах, контрабандой ввозятся в страну по суше через границы с Мексикой и, в значительно меньшей степени, с Канадой - указывает издание.

Президент США похвастался, что благодаря инициированным им военным ударам по судам наркоторговцев ему удалось остановить "на 97 процентов" контрабанду наркотиков в США морским путем и он хочет увидеть такой же успех "на земле".

Напомним

Южное командование США 23 января уничтожило судно контрабандистов в Тихом океане, что привело к гибели двух человек. Это первая операция после задержания Николаса Мадуро, являющаяся частью кампании против наркотрафика.

