Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 января, 18:16 • 11710 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 22868 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 23544 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 32930 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 33602 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46282 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43356 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34923 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29300 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 68034 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине 25 января будут действовать почасовые отключения света во всех регионах - Укрэнерго24 января, 18:34 • 4712 просмотра
Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24 января, 19:26 • 4648 просмотра
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo24 января, 20:15 • 7586 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов00:06 • 4744 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США00:41 • 8034 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 68039 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 81723 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 96638 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 90767 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 91764 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 14226 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 14965 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31907 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 32378 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 45653 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности наземных ударов по наркокартелям в Мексике, Центральной и Южной Америке. Он отметил, что знает маршруты картелей и хочет добиться такого же успеха, как в борьбе с морской контрабандой наркотиков.

Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой стране, включая Мексику, Центральную и Южную Америку. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

"Мы собираемся ударить по картелям. Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все", - сказал глава Белого дома.

Когда его спросили, могут ли эти удары произойти где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Может быть где угодно".

По данным Министерства юстиции, большинство незаконных наркотиков иностранного производства, доступных в Соединенных Штатах, контрабандой ввозятся в страну по суше через границы с Мексикой и, в значительно меньшей степени, с Канадой

- указывает издание.

Президент США похвастался, что благодаря инициированным им военным ударам по судам наркоторговцев ему удалось остановить "на 97 процентов" контрабанду наркотиков в США морским путем и он хочет увидеть такой же успех "на земле".

Напомним

Южное командование США 23 января уничтожило судно контрабандистов в Тихом океане, что привело к гибели двух человек. Это первая операция после задержания Николаса Мадуро, являющаяся частью кампании против наркотрафика.

Трамп заявил о «прогрессе» в прекращении поставок наркотиков из Венесуэлы15.11.25, 09:27 • 4462 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Колумбия
Мексика
Венесуэла
Соединённые Штаты