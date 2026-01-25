Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности наземных ударов по наркокартелям в Мексике, Центральной и Южной Америке. Он отметил, что знает маршруты картелей и хочет добиться такого же успеха, как в борьбе с морской контрабандой наркотиков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой стране, включая Мексику, Центральную и Южную Америку. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.
Детали
"Мы собираемся ударить по картелям. Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все", - сказал глава Белого дома.
Когда его спросили, могут ли эти удары произойти где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Может быть где угодно".
По данным Министерства юстиции, большинство незаконных наркотиков иностранного производства, доступных в Соединенных Штатах, контрабандой ввозятся в страну по суше через границы с Мексикой и, в значительно меньшей степени, с Канадой
Президент США похвастался, что благодаря инициированным им военным ударам по судам наркоторговцев ему удалось остановить "на 97 процентов" контрабанду наркотиков в США морским путем и он хочет увидеть такой же успех "на земле".
Напомним
Южное командование США 23 января уничтожило судно контрабандистов в Тихом океане, что привело к гибели двух человек. Это первая операция после задержания Николаса Мадуро, являющаяся частью кампании против наркотрафика.
