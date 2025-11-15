Трамп заявил о «прогрессе» в прекращении поставок наркотиков из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг "прогресса" по Венесуэле в отношении остановки потока наркотиков на фоне слухов о том, что его администрация готовится нанести удары по целям в этой стране. Об этом Трамп заявил на борту самолета Air Force One, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
"Я не могу сказать вам, какой именно, но мы достигли значительного прогресса с Венесуэлой в плане прекращения поступления наркотиков", - сказал Трамп.
Дополнение
Ударная группа американского авианосца "Джеральд Форд" прибыла в Латинскую Америку, что, по оценкам аналитиков, может обострить противостояние между Вашингтоном и Каракасом.
Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.
Высокопоставленные чиновники представили президенту США Дональду Трампу военные варианты для Венесуэлы в ближайшие дни, включая удары по суше.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, которые поставляют наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.