Високопосадовці представили Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями - ЗМІ
Київ • УНН
Високопосадовці США представили Трампу військові варіанти для Венесуели, включно з наземними ударами. Остаточне рішення ще не прийнято, але раніше Трамп погрожував наземною операцією.
Високопосадовці представили президенту США Дональду Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями, включно з ударами по суші. Про це пише CBS News, передає УНН.
Деталі
Високопосадовці Військової служби в середу представили президенту Трампу оновлені варіанти потенційних операцій у Венесуелі, включаючи удари по суші
Однак остаточного рішення ще не прийнято.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коментуючи боротьбу з наркотрафіком з Венесуели та удари по суднах з наркотиками, пригрозив країні наземною операцією. Також він сказав про вбивство людей.