Высокопоставленные чиновники представили Трампу военные варианты для Венесуэлы в ближайшие дни - СМИ
Киев • УНН
Высокопоставленные чиновники США представили Трампу военные варианты для Венесуэлы, включая наземные удары. Окончательное решение еще не принято, но ранее Трамп угрожал наземной операцией.
Высокопоставленные чиновники представили президенту США Дональду Трампу военные варианты для Венесуэлы в ближайшие дни, включая удары по суше. Об этом пишет CBS News, передает УНН.
Детали
Высокопоставленные чиновники Военной службы в среду представили президенту Трампу обновленные варианты потенциальных операций в Венесуэле, включая удары по суше
Однако окончательное решение еще не принято.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы и удары по судам с наркотиками, пригрозил стране наземной операцией. Также он сказал об убийстве людей.