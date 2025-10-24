"Вони будуть мертві" - Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коментуючи боротьбу з наркотрафіком з Венесуели та удари по суднах з наркотиками, пригрозив країні наземною операцією. Також він сказав про вбивство людей. Про це інформує УНН із посиланням на трансляцію Білого дому

Глава Білого дому зазначив, що обсяг наркотиків, що надходять морем, зараз становить менше 5% порівняно з минулим роком. Трамп додав, що наступним кроком стане боротьба з наркотрафіком безпосередньо на території Венесуели.

Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%. Тож тепер вони йдуть сушею. І навіть сухопутні маршрути занепокоєні, бо я їм сказав, що наступними будемо займатися саме ними. Знаєте, наступними буде земля. І, можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це