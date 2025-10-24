"Вони будуть мертві" - Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією та вбивством людей, які постачають наркотики до країни. Це пов'язано з боротьбою проти наркотрафіку, обсяг якого морським шляхом скоротився до 5%.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коментуючи боротьбу з наркотрафіком з Венесуели та удари по суднах з наркотиками, пригрозив країні наземною операцією. Також він сказав про вбивство людей. Про це інформує УНН із посиланням на трансляцію Білого дому
Деталі
Глава Білого дому зазначив, що обсяг наркотиків, що надходять морем, зараз становить менше 5% порівняно з минулим роком. Трамп додав, що наступним кроком стане боротьба з наркотрафіком безпосередньо на території Венесуели.
Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%. Тож тепер вони йдуть сушею. І навіть сухопутні маршрути занепокоєні, бо я їм сказав, що наступними будемо займатися саме ними. Знаєте, наступними буде земля. І, можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це
Також він припустив, що Сполучені Штати незабаром почнуть убивати людей, які постачають наркотики до країни.
"Вони будуть мертві", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа надала ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі для усунення Ніколаса Мадуро. Повноваження дозволяють ліквідацію перших осіб держави осіб та широкий спектр дій у Карибському басейні.
