"Они будут мертвы" - Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, поставляющих наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы и удары по судам с наркотиками, пригрозил стране наземной операцией. Также он сказал об убийстве людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Детали
Глава Белого дома отметил, что объем наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет менее 5% по сравнению с прошлым годом. Трамп добавил, что следующим шагом станет борьба с наркотрафиком непосредственно на территории Венесуэлы.
Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже менее 5%. Так что теперь они идут по суше. И даже сухопутные маршруты обеспокоены, потому что я им сказал, что следующими будем заниматься именно ими. Знаете, следующей будет земля. И, возможно, мы обратимся к Сенату, возможно, к Конгрессу и расскажем им об этом
Также он предположил, что Соединенные Штаты вскоре начнут убивать людей, которые поставляют наркотики в страну.
"Они будут мертвы", - резюмировал Трамп.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила ЦРУ разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения Николаса Мадуро. Полномочия позволяют ликвидацию первых лиц государства и широкий спектр действий в Карибском бассейне.
