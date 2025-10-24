"Они будут мертвы" - Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 4828 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 17387 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 20151 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 22359 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 33492 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27865 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46969 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 41195 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36274 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13109 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
81%
744мм
Популярные новости
Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico23 октября, 14:52 • 4488 просмотра
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph23 октября, 14:58 • 3124 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16582 просмотра
ССО провели успешный рейд в Донецкой области: зашли врагу в тыл и ликвидировали оккупантовVideo23 октября, 15:31 • 3444 просмотра
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 3790 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 27332 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 46969 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 41190 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36274 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 42991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16615 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 21090 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 31486 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 39862 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 59335 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

"Они будут мертвы" - Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, поставляющих наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.

"Они будут мертвы" - Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы и удары по судам с наркотиками, пригрозил стране наземной операцией. Также он сказал об убийстве людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Глава Белого дома отметил, что объем наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет менее 5% по сравнению с прошлым годом. Трамп добавил, что следующим шагом станет борьба с наркотрафиком непосредственно на территории Венесуэлы.

Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже менее 5%. Так что теперь они идут по суше. И даже сухопутные маршруты обеспокоены, потому что я им сказал, что следующими будем заниматься именно ими. Знаете, следующей будет земля. И, возможно, мы обратимся к Сенату, возможно, к Конгрессу и расскажем им об этом

- сказал американский лидер.

Также он предположил, что Соединенные Штаты вскоре начнут убивать людей, которые поставляют наркотики в страну.

"Они будут мертвы", - резюмировал Трамп.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила ЦРУ разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения Николаса Мадуро. Полномочия позволяют ликвидацию первых лиц государства и широкий спектр действий в Карибском бассейне.

Занималось наркотрафиком: Трамп объявил об ударе по судну у Венесуэлы14.10.25, 20:30 • 3575 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Николас Мадуро
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты