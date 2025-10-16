Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа надала ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі для усунення Ніколаса Мадуро. Повноваження дозволяють ліквідацію перших осіб держави осіб та широкий спектр дій у Карибському басейні.
Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню (ЦРУ) дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі задля усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що надані ЦРУ повноваження дозволяють здійснювати операції з ліквідації певних осіб на території Венесуели, а також проводити широкий спектр дій у Карибському басейні.
ЦРУ зможе вживати таємних заходів проти пана Мадуро або його уряду як в односторонньому порядку, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією. Невідомо, чи планує ЦРУ якісь конкретні операції у Венесуелі. Але це відбувається на тлі того, що американські військові планують власну можливу ескалацію, розробляючи варіанти для розгляду президентом Трампом, включаючи удари всередині Венесуели
Тим часом сам Трамп напередодні заявив, що США встановили повний контроль над морськими маршрутами, і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі.
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп повідомив про удар по судну, яке було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами, неподалік від Венесуели.
Раніше уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни.
