Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT

Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 15150 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 34174 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 42793 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 35882 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 35315 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 26788 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20225 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18384 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 39959 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 39796 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 14038 перегляди
Катували людей та викрадали майно: на Тернопільщині затримали групу військових - поліціяPhotoVideo15 жовтня, 16:18 • 3566 перегляди
Україна уразила 20% російських НПЗ, спричинивши дефіцит пального - Шмигаль15 жовтня, 16:35 • 3536 перегляди
Данія виділяє Україні майже $150 млн на танки, морську сферу та навчання військових – уряд країни15 жовтня, 16:57 • 3608 перегляди
"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф15 жовтня, 17:34 • 6172 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 30943 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 45599 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 39796 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 64894 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 14055 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 64128 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 42904 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 45247 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 51570 перегляди
Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі для усунення Ніколаса Мадуро. Повноваження дозволяють ліквідацію перших осіб держави осіб та широкий спектр дій у Карибському басейні.

Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню (ЦРУ) дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі задля усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що надані ЦРУ повноваження дозволяють здійснювати операції з ліквідації певних осіб на території Венесуели, а також проводити широкий спектр дій у Карибському басейні.

ЦРУ зможе вживати таємних заходів проти пана Мадуро або його уряду як в односторонньому порядку, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією. Невідомо, чи планує ЦРУ якісь конкретні операції у Венесуелі. Але це відбувається на тлі того, що американські військові планують власну можливу ескалацію, розробляючи варіанти для розгляду президентом Трампом, включаючи удари всередині Венесуели

- йдеться у статті.

Тим часом сам Трамп напередодні заявив, що США встановили повний контроль над морськими маршрутами, і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп повідомив про удар по судну, яке було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами, неподалік від Венесуели.

Раніше уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни.

Мадуро оголосив військові навчання та готується до надзвичайного стану через загрозу США: що відомо30.09.25, 10:00 • 3941 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Центральне розвідувальне управління
The New York Times
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки