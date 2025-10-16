Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню (ЦРУ) дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі задля усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що надані ЦРУ повноваження дозволяють здійснювати операції з ліквідації певних осіб на території Венесуели, а також проводити широкий спектр дій у Карибському басейні.

ЦРУ зможе вживати таємних заходів проти пана Мадуро або його уряду як в односторонньому порядку, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією. Невідомо, чи планує ЦРУ якісь конкретні операції у Венесуелі. Але це відбувається на тлі того, що американські військові планують власну можливу ескалацію, розробляючи варіанти для розгляду президентом Трампом, включаючи удари всередині Венесуели