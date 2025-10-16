$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 15024 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 33875 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 42624 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 35731 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 35173 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26738 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20196 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18376 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39888 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39735 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
публикации
Администрация Трампа разрешила ЦРУ тайные операции в Венесуэле с целью устранения Мадуро - NYT

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила ЦРУ разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения Николаса Мадуро. Полномочия позволяют ликвидацию первых лиц государства и широкий спектр действий в Карибском бассейне.

Администрация Трампа разрешила ЦРУ тайные операции в Венесуэле с целью устранения Мадуро - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для отстранения от власти диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предоставленные ЦРУ полномочия позволяют осуществлять операции по ликвидации определенных лиц на территории Венесуэлы, а также проводить широкий спектр действий в Карибском бассейне.

ЦРУ сможет принимать тайные меры против господина Мадуро или его правительства как в одностороннем порядке, так и в сочетании с более масштабной военной операцией. Неизвестно, планирует ли ЦРУ какие-либо конкретные операции в Венесуэле. Но это происходит на фоне того, что американские военные планируют собственную возможную эскалацию, разрабатывая варианты для рассмотрения президентом Трампом, включая удары внутри Венесуэлы

- говорится в статье.

Тем временем сам Трамп накануне заявил, что США установили полный контроль над морскими маршрутами, и теперь Вашингтон рассматривает возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по судну, которое было связано с незаконными наркотеррористическими сетями, неподалеку от Венесуэлы.

Ранее правительство Венесуэлы обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за последних военных операций США в водах у побережья страны.

Мадуро объявил военные учения и готовится к чрезвычайному положению из-за угрозы США: что известно30.09.25, 10:00 • 3941 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Центральное разведывательное управление
Нью-Йорк Таймс
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты