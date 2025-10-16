Администрация Трампа разрешила ЦРУ тайные операции в Венесуэле с целью устранения Мадуро - NYT
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила ЦРУ разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения Николаса Мадуро. Полномочия позволяют ликвидацию первых лиц государства и широкий спектр действий в Карибском бассейне.
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для отстранения от власти диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Отмечается, что предоставленные ЦРУ полномочия позволяют осуществлять операции по ликвидации определенных лиц на территории Венесуэлы, а также проводить широкий спектр действий в Карибском бассейне.
ЦРУ сможет принимать тайные меры против господина Мадуро или его правительства как в одностороннем порядке, так и в сочетании с более масштабной военной операцией. Неизвестно, планирует ли ЦРУ какие-либо конкретные операции в Венесуэле. Но это происходит на фоне того, что американские военные планируют собственную возможную эскалацию, разрабатывая варианты для рассмотрения президентом Трампом, включая удары внутри Венесуэлы
Тем временем сам Трамп накануне заявил, что США установили полный контроль над морскими маршрутами, и теперь Вашингтон рассматривает возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле.
На днях президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по судну, которое было связано с незаконными наркотеррористическими сетями, неподалеку от Венесуэлы.
Ранее правительство Венесуэлы обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за последних военных операций США в водах у побережья страны.
