Трамп заявив про “прогрес” у припиненні постачання наркотиків з Венесуели

Київ • УНН

 • 2260 перегляди

Трамп заявив, що досяг “прогресу” щодо Венесуели після того, як появилася інформація, що Америка планує завдати ударів по Венесуелі.

Трамп заявив про “прогрес” у припиненні постачання наркотиків з Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг "прогресу" щодо Венесуели щодо зупинення потоку наркотиків на тлі чуток про те, що його адміністрація готується завдати ударів по цілях у цій країні. Про це Трамп заявив на борту літака Air Force One, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Я не можу сказати вам, яке саме, але ми досягли значного прогресу з Венесуелою в плані припинення надходження наркотиків

- сказав Трамп.

Доповнення

Ударна група американського авіаносця "Джеральд Форд" прибула до Латинської Америки, що, за оцінками аналітиків, може загострити протистояння між Вашингтоном і Каракасом.

Венесуела оголосила про початок "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військових сил у відповідь на "імперіалізм" США. Це рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа про можливі наземні операції.

Високопосадовці представили президенту США Дональду Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями, включно з ударами по суші.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією та вбивством людей, які постачають наркотики до країни. Це пов'язано з боротьбою проти наркотрафіку, обсяг якого морським шляхом скоротився до 5%.

Павло Башинський

