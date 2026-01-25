$43.170.00
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 24771 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 24348 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 33697 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 34152 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46463 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43485 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34983 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29337 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 68640 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість наземних ударів по наркокартелях у Мексиці, Центральній та Південній Америці. Він зазначив, що знає маршрути картелей і хоче досягти такого ж успіху, як у боротьбі з морською контрабандою наркотиків.

Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати наземних ударів по наркокартелях у будь-якій країні, включаючи Мексику, Центральну та Південну Америку. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

Деталі

"Ми збираємося вдарити по картелях. Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них все", - сказав глава Білого дому.

Коли його запитали, чи можуть ці удари відбутися будь-де, зокрема на суші в Мексиці, Венесуелі та Колумбії, Трампвідповів: "Може бути де завгодно".

За даними Міністерства юстиції, більшість незаконних наркотиків іноземного виробництва, доступних у Сполучених Штатах, контрабандою ввозяться в країну суходолом через кордони з Мексикою та, значно меншою мірою, з Канадою

- вказує видання.

Президент США похвалився, що завдяки ініційованим ним військовим ударам по суднах наркоторговців йому вдалося зупинити "на 97 відсотків" контрабанду наркотиків до США морським шляхом і він хоче побачити такий самий успіх "на землі".

Нагадаємо

Південне командування США 23 січня знищило судно контрабандистів у Тихому океані, що призвело до загибелі двох осіб. Це перша операція після затримання Ніколаса Мадуро, що є частиною кампанії проти наркотрафіку.

Вадим Хлюдзинський

