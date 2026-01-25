Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати наземних ударів по наркокартелях у будь-якій країні, включаючи Мексику, Центральну та Південну Америку. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

Деталі

"Ми збираємося вдарити по картелях. Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них все", - сказав глава Білого дому.

Коли його запитали, чи можуть ці удари відбутися будь-де, зокрема на суші в Мексиці, Венесуелі та Колумбії, Трампвідповів: "Може бути де завгодно".

За даними Міністерства юстиції, більшість незаконних наркотиків іноземного виробництва, доступних у Сполучених Штатах, контрабандою ввозяться в країну суходолом через кордони з Мексикою та, значно меншою мірою, з Канадою - вказує видання.

Президент США похвалився, що завдяки ініційованим ним військовим ударам по суднах наркоторговців йому вдалося зупинити "на 97 відсотків" контрабанду наркотиків до США морським шляхом і він хоче побачити такий самий успіх "на землі".

Нагадаємо

Південне командування США 23 січня знищило судно контрабандистів у Тихому океані, що призвело до загибелі двох осіб. Це перша операція після затримання Ніколаса Мадуро, що є частиною кампанії проти наркотрафіку.

