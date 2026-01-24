$43.170.01
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 22320 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 22960 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 21697 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 20676 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 35826 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 32270 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19462 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26310 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 58473 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

США знищили ймовірний наркочовен у першій операції після арешту Мадуро

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Південне командування США 23 січня знищило судно контрабандистів у Тихому океані, що призвело до загибелі двох осіб. Це перша операція після затримання Ніколаса Мадуро, що є частиною кампанії проти наркотрафіку.

США знищили ймовірний наркочовен у першій операції після арешту Мадуро

Південне командування США у п’ятницю, 23 січня, відзвітувало про успішне знищення судна контрабандистів у східній частині Тихого океану. Це перша подібна силова акція американських військових після резонансного затримання Ніколаса Мадуро в Каракасі на початку місяця. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними американських військових, судно брало безпосередню участь у перевезенні заборонених речовин. Оприлюднене відео фіксує момент потужного вибуху човна безпосередньо під час руху. Внаслідок удару двоє осіб загинули, одній вдалося вижити – наразі Берегова охорона США проводить пошуково-рятувальну операцію для її затримання.

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18.12.25, 05:02 • 39279 переглядiв

Цей інцидент став 36-м у серії атак на судна контрабандистів з вересня минулого року, в результаті яких, за офіційними даними, загинуло щонайменше 117 людей.

Контекст: від полювання на танкери до затримання Мадуро

Нинішній удар є частиною масштабної кампанії адміністрації Трампа, яка пов'язує незаконний обіг наркотиків із політичним керівництвом Венесуели. Після того, як 3 січня американські спецпризначенці захопили Ніколаса Мадуро та його дружину в Каракасі й доставили їх до Нью-Йорка, активність США у водах Південної Америки значно зросла.

Основна увага військових наразі зосереджена не лише на швидкісних катерах, а й на нафтових танкерах, що перебувають під санкціями та мають зв'язок із колишнім венесуельським режимом.

Заяви Трампа та контроль над маршрутами

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Дональд Трамп заявив про безпрецедентний успіх цієї кампанії. За його словами, Сполученим Штатам вдалося "практично зупинити майже 100% усіх наркотиків, що надходять водним шляхом". Попри критику з боку прихильників Мадуро, які називають ці дії спробою силового усунення іноземного уряду, Білий дім наполягає на тому, що удари мають вирішальне значення для національної безпеки та знищення транскордонних кримінальних мереж. 

США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30.12.25, 06:04 • 18819 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Ассошіейтед Прес
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки