США знищили ймовірний наркочовен у першій операції після арешту Мадуро

Південне командування США у п’ятницю, 23 січня, відзвітувало про успішне знищення судна контрабандистів у східній частині Тихого океану. Це перша подібна силова акція американських військових після резонансного затримання Ніколаса Мадуро в Каракасі на початку місяця. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними американських військових, судно брало безпосередню участь у перевезенні заборонених речовин. Оприлюднене відео фіксує момент потужного вибуху човна безпосередньо під час руху. Внаслідок удару двоє осіб загинули, одній вдалося вижити – наразі Берегова охорона США проводить пошуково-рятувальну операцію для її затримання.

Цей інцидент став 36-м у серії атак на судна контрабандистів з вересня минулого року, в результаті яких, за офіційними даними, загинуло щонайменше 117 людей.

Контекст: від полювання на танкери до затримання Мадуро

Нинішній удар є частиною масштабної кампанії адміністрації Трампа, яка пов'язує незаконний обіг наркотиків із політичним керівництвом Венесуели. Після того, як 3 січня американські спецпризначенці захопили Ніколаса Мадуро та його дружину в Каракасі й доставили їх до Нью-Йорка, активність США у водах Південної Америки значно зросла.

Основна увага військових наразі зосереджена не лише на швидкісних катерах, а й на нафтових танкерах, що перебувають під санкціями та мають зв'язок із колишнім венесуельським режимом.

Заяви Трампа та контроль над маршрутами

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Дональд Трамп заявив про безпрецедентний успіх цієї кампанії. За його словами, Сполученим Штатам вдалося "практично зупинити майже 100% усіх наркотиків, що надходять водним шляхом". Попри критику з боку прихильників Мадуро, які називають ці дії спробою силового усунення іноземного уряду, Білий дім наполягає на тому, що удари мають вирішальне значення для національної безпеки та знищення транскордонних кримінальних мереж.

