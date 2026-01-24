США уничтожили вероятную нарколодку в первой операции после ареста Мадуро

Южное командование США в пятницу, 23 января, отчиталось об успешном уничтожении судна контрабандистов в восточной части Тихого океана. Это первая подобная силовая акция американских военных после резонансного задержания Николаса Мадуро в Каракасе в начале месяца. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным американских военных, судно принимало непосредственное участие в перевозке запрещенных веществ. Обнародованное видео фиксирует момент мощного взрыва лодки непосредственно во время движения. В результате удара два человека погибли, одному удалось выжить – сейчас Береговая охрана США проводит поисково-спасательную операцию для его задержания.

Этот инцидент стал 36-м в серии атак на суда контрабандистов с сентября прошлого года, в результате которых, по официальным данным, погибло по меньшей мере 117 человек.

Контекст: от охоты на танкеры до задержания Мадуро

Нынешний удар является частью масштабной кампании администрации Трампа, которая связывает незаконный оборот наркотиков с политическим руководством Венесуэлы. После того, как 3 января американские спецназовцы захватили Николаса Мадуро и его жену в Каракасе и доставили их в Нью-Йорк, активность США в водах Южной Америки значительно возросла.

Основное внимание военных сейчас сосредоточено не только на скоростных катерах, но и на нефтяных танкерах, находящихся под санкциями и имеющих связь с бывшим венесуэльским режимом.

Заявления Трампа и контроль над маршрутами

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил о беспрецедентном успехе этой кампании. По его словам, Соединенным Штатам удалось "практически остановить почти 100% всех наркотиков, поступающих водным путем". Несмотря на критику со стороны сторонников Мадуро, которые называют эти действия попыткой силового устранения иностранного правительства, Белый дом настаивает на том, что удары имеют решающее значение для национальной безопасности и уничтожения трансграничных криминальных сетей.

