Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 23293 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 24021 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 22672 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 21507 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 37330 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 33482 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19697 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26487 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 59293 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
США уничтожили вероятную нарколодку в первой операции после ареста Мадуро

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Южное командование США 23 января уничтожило судно контрабандистов в Тихом океане, что привело к гибели двух человек. Это первая операция после задержания Николаса Мадуро, являющаяся частью кампании против наркотрафика.

США уничтожили вероятную нарколодку в первой операции после ареста Мадуро

Южное командование США в пятницу, 23 января, отчиталось об успешном уничтожении судна контрабандистов в восточной части Тихого океана. Это первая подобная силовая акция американских военных после резонансного задержания Николаса Мадуро в Каракасе в начале месяца. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным американских военных, судно принимало непосредственное участие в перевозке запрещенных веществ. Обнародованное видео фиксирует момент мощного взрыва лодки непосредственно во время движения. В результате удара два человека погибли, одному удалось выжить – сейчас Береговая охрана США проводит поисково-спасательную операцию для его задержания.

Этот инцидент стал 36-м в серии атак на суда контрабандистов с сентября прошлого года, в результате которых, по официальным данным, погибло по меньшей мере 117 человек.

Контекст: от охоты на танкеры до задержания Мадуро

Нынешний удар является частью масштабной кампании администрации Трампа, которая связывает незаконный оборот наркотиков с политическим руководством Венесуэлы. После того, как 3 января американские спецназовцы захватили Николаса Мадуро и его жену в Каракасе и доставили их в Нью-Йорк, активность США в водах Южной Америки значительно возросла.

Основное внимание военных сейчас сосредоточено не только на скоростных катерах, но и на нефтяных танкерах, находящихся под санкциями и имеющих связь с бывшим венесуэльским режимом.

Заявления Трампа и контроль над маршрутами

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил о беспрецедентном успехе этой кампании. По его словам, Соединенным Штатам удалось "практически остановить почти 100% всех наркотиков, поступающих водным путем". Несмотря на критику со стороны сторонников Мадуро, которые называют эти действия попыткой силового устранения иностранного правительства, Белый дом настаивает на том, что удары имеют решающее значение для национальной безопасности и уничтожения трансграничных криминальных сетей. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты