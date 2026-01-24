Родственники аргентинских заключенных просят Папу Римского вмешаться в ситуацию в Венесуэле

Семьи двух граждан Аргентины, находящихся в венесуэльских тюрьмах, официально обратились к Святому Престолу с просьбой содействовать их немедленному освобождению. На фоне масштабных политических изменений в Каракасе и начала постепенного освобождения заключенных, родные задержанных считают заступничество Ватикана решающим фактором для сохранения жизни и свободы своих близких. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Александра Гомес, жена офицера национальной безопасности Науэля Агустина Гальо, и жена адвоката Германа Джулиани передали официальную петицию в представительство католической церкви в Буэнос-Айресе. В письме, адресованном Папе Льву XIV и кардиналу Пьетро Паролину, они призывают Святой Престол проявить "гуманитарную чувствительность" к судьбе аргентинцев, ставших заложниками политической нестабильности. Офицер Гальо считается насильственно исчезнувшим уже 411 дней - связь с ним была прервана после задержания в декабре 2024 года во время частной поездки в Венесуэлу.

Святой Престол традиционно играет роль ключевого посредника в венесуэльских кризисах. Недавно Папа Лев XIV принял в частной аудиенции лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, которая также просила понтифика о помощи в репатриации похищенных и незаконно удерживаемых граждан. Семьи Гальо и Джулиани надеются, что прямое вмешательство кардинала Паролина, который ранее работал нунцием в Венесуэле, поможет обеспечить физическую безопасность задержанных и ускорит бюрократические процедуры их экстрадиции в Аргентину.

