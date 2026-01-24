Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 6694 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 20251 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21260 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20180 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19573 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 33456 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 29644 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19031 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25938 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57285 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 3480 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4066 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 4304 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 3530 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 11713 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 33458 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57288 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78752 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74374 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76302 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Іран
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24355 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23784 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38804 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54013 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48415 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Родини двох аргентинців, ув'язнених у Венесуелі, просять Папу Римського посприяти їхньому звільненню. Вони передали петицію до представництва католицької церкви в Буенос-Айресі.

Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі

Родини двох громадян Аргентини, які перебувають у венесуельських в’язницях, офіційно звернулися до Святого Престолу з проханням посприяти їхньому негайному звільненню. На тлі масштабних політичних змін у Каракасі та початку поступового звільнення в’язнів, рідні затриманих вважають заступництво Ватикану вирішальним чинником для збереження життя та свободи своїх близьких. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Александра Гомес, дружина офіцера національної безпеки Науеля Агустіна Гальо, та дружина адвоката Германа Джуліані передали офіційну петицію до представництва католицької церкви в Буенос-Айресі. У листі, адресованому Папі Леву XIV та кардиналу П’єтро Пароліну, вони закликають Святий Престол проявити "гуманітарну чутливість" до долі аргентинців, які стали заручниками політичної нестабільності. Офіцер Гальо вважається насильно зниклим уже 411 днів - зв'язок із ним було перервано після затримання в грудні 2024 року під час приватної поїздки до Венесуели.

Мадуро звільнив частину в’язнів на тлі військового тиску США та ультиматуму Трампа26.12.25, 20:49 • 4364 перегляди

Святий Престол традиційно відіграє роль ключового посередника у венесуельських кризах. Нещодавно Папа Лев XIV прийняв у приватній аудієнції лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо, яка також просила понтифіка про допомогу в репатріації викрадених і незаконно утримуваних громадян. Родини Гальо та Джуліані сподіваються, що пряме втручання кардинала Пароліна, який раніше працював нунцієм у Венесуелі, допоможе забезпечити фізичну безпеку затриманих та прискорить бюрократичні процедури їхньої екстрадиції до Аргентини. 

Папа Лев XIV закликав до миру та дотримання конституційних прав у Венесуелі04.01.26, 23:18 • 4311 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Буенос-Айрес
Аргентина
Венесуела