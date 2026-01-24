Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі

Родини двох громадян Аргентини, які перебувають у венесуельських в’язницях, офіційно звернулися до Святого Престолу з проханням посприяти їхньому негайному звільненню. На тлі масштабних політичних змін у Каракасі та початку поступового звільнення в’язнів, рідні затриманих вважають заступництво Ватикану вирішальним чинником для збереження життя та свободи своїх близьких. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Александра Гомес, дружина офіцера національної безпеки Науеля Агустіна Гальо, та дружина адвоката Германа Джуліані передали офіційну петицію до представництва католицької церкви в Буенос-Айресі. У листі, адресованому Папі Леву XIV та кардиналу П’єтро Пароліну, вони закликають Святий Престол проявити "гуманітарну чутливість" до долі аргентинців, які стали заручниками політичної нестабільності. Офіцер Гальо вважається насильно зниклим уже 411 днів - зв'язок із ним було перервано після затримання в грудні 2024 року під час приватної поїздки до Венесуели.

Святий Престол традиційно відіграє роль ключового посередника у венесуельських кризах. Нещодавно Папа Лев XIV прийняв у приватній аудієнції лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо, яка також просила понтифіка про допомогу в репатріації викрадених і незаконно утримуваних громадян. Родини Гальо та Джуліані сподіваються, що пряме втручання кардинала Пароліна, який раніше працював нунцієм у Венесуелі, допоможе забезпечити фізичну безпеку затриманих та прискорить бюрократичні процедури їхньої екстрадиції до Аргентини.

