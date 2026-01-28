$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34
США розпочали підготовку до відновлення роботи посольства у Венесуелі та нормалізації відносин із Каракасом

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа повідомила Конгрес про поетапне відновлення посольства США в Каракасі після усунення Ніколаса Мадуро. Це перший крок до нормалізації відносин із новою владою Венесуели.

США розпочали підготовку до відновлення роботи посольства у Венесуелі та нормалізації відносин із Каракасом

Адміністрація Дональда Трампа офіційно повідомила Конгрес про намір поетапно відновити діяльність американського посольства в Каракасі. Це рішення стало першим кроком до нормалізації дипломатичних відносин після масштабної військової операції США, у результаті якої було усунено та затримано Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Державний департамент США направив листи до профільних комітетів Палати представників та Сенату, де виклав план поступового відновлення дипломатичної присутності. На початковому етапі до столиці Венесуели прибуде тимчасовий контингент співробітників для виконання обмежених функцій. Оскільки основна будівля посольства, закрита ще у 2019 році, наразі не відповідає безпековим стандартам, персонал тимчасово працюватиме та проживатиме в іншому захищеному приміщенні.

Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки25.01.26, 06:33 • 8904 перегляди

Повідомлення з'явилося напередодні запланованих свідчень державного секретаря Марко Рубіо в Сенаті, де він має представити детальну стратегію Вашингтона щодо Венесуели. Основною метою є налагодження стабільних контактів із виконувачкою обов’язків президента Делсі Родрігес, яка очолила країну після захоплення Мадуро американськими спецпризначенцями 3 січня 2026 року.

Політичні перешкоди та зміна статусу

Попри прагнення адміністрації Трампа нормалізувати зв’язки, повноцінне відкриття посольства потребує перегляду офіційної позиції США. Наразі Вашингтон продовжує юридично визнавати легітимним урядом парламент Венесуели, обраний у 2015 році. Скасування цього визнання на користь нової перехідної влади є ключовою умовою для відновлення повноцінних дипломатичних відносин.

Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі24.01.26, 06:29 • 6145 переглядiв

Крім того, американська сторона розглядає можливість розміщення в країні постійного представництва розвідувальних служб для моніторингу безпекової ситуації та стабілізації нафтового сектору. Питання відновлення експорту енергоносіїв до США залишається одним із пріоритетів переговорного процесу між Вашингтоном та Каракасом. 

Палата представників США не змогла обмежити воєнні повноваження Трампа щодо Венесуели23.01.26, 02:01 • 3888 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Державний департамент США
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки