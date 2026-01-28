США розпочали підготовку до відновлення роботи посольства у Венесуелі та нормалізації відносин із Каракасом

Адміністрація Дональда Трампа офіційно повідомила Конгрес про намір поетапно відновити діяльність американського посольства в Каракасі. Це рішення стало першим кроком до нормалізації дипломатичних відносин після масштабної військової операції США, у результаті якої було усунено та затримано Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Державний департамент США направив листи до профільних комітетів Палати представників та Сенату, де виклав план поступового відновлення дипломатичної присутності. На початковому етапі до столиці Венесуели прибуде тимчасовий контингент співробітників для виконання обмежених функцій. Оскільки основна будівля посольства, закрита ще у 2019 році, наразі не відповідає безпековим стандартам, персонал тимчасово працюватиме та проживатиме в іншому захищеному приміщенні.

Повідомлення з'явилося напередодні запланованих свідчень державного секретаря Марко Рубіо в Сенаті, де він має представити детальну стратегію Вашингтона щодо Венесуели. Основною метою є налагодження стабільних контактів із виконувачкою обов’язків президента Делсі Родрігес, яка очолила країну після захоплення Мадуро американськими спецпризначенцями 3 січня 2026 року.

Політичні перешкоди та зміна статусу

Попри прагнення адміністрації Трампа нормалізувати зв’язки, повноцінне відкриття посольства потребує перегляду офіційної позиції США. Наразі Вашингтон продовжує юридично визнавати легітимним урядом парламент Венесуели, обраний у 2015 році. Скасування цього визнання на користь нової перехідної влади є ключовою умовою для відновлення повноцінних дипломатичних відносин.

Крім того, американська сторона розглядає можливість розміщення в країні постійного представництва розвідувальних служб для моніторингу безпекової ситуації та стабілізації нафтового сектору. Питання відновлення експорту енергоносіїв до США залишається одним із пріоритетів переговорного процесу між Вашингтоном та Каракасом.

