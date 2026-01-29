США не планують військових дій у Венесуелі через дипломатичний прогрес: Рубіо розхвалив відносини між державами
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про покращення відносин з Венесуелою, що знімає питання негайного застосування сили. США задоволені діями нового уряду та готуються до відкриття посольства.
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про суттєве покращення відносин із новим керівництвом Венесуели, що знімає питання негайного застосування сили. Під час виступу в Сенаті він наголосив, що тимчасова президентка Делсі Родрігес демонструє готовність до співпраці, а діалог між Каракасом та Вашингтоном став продуктивним. Про це пише УНН.
Деталі
Адміністрація Дональда Трампа, яка раніше погрожувала військовим втручанням у разі невиконання вимог США, наразі задоволена діями нового венесуельського уряду. Марко Рубіо підкреслив, що єдиною військовою присутністю США в країні залишатимуться морські піхотинці, які охороняють посольство. Держдепартамент уже розпочав підготовку до повторного відкриття дипломатичної місії в Каракасі, яка була закрита з 2019 року.
Вперше за 20 років ми ведемо серйозні розмови про ліквідацію іранської присутності, китайського впливу, а також російської присутності
За його словами, багато політичних елементів у Венесуелі вітають повернення до тісних відносин зі Сполученими Штатами на різних фронтах.
Зустріч з опозицією та розвідувальні дані
Попри оптимізм Держдепартаменту, розвідка США висловлює сумніви щодо повної щирості Делсі Родрігес у питанні розриву зв'язків із противниками Вашингтона. На цьому тлі Марко Рубіо провів зустріч із лідеркою опозиції Марією Коріною Мачадо. Після перемовин Мачадо запевнила журналістів, що демократичні зміни у Венесуелі є неминучими і процес трансформації вже запущено.
Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 3976 переглядiв
Ситуація залишається динамічною, оскільки США намагаються балансувати між підтримкою опозиційних сил та роботою з тимчасовим урядом Родрігес. Головною метою Вашингтона залишається повне витіснення геополітичних конкурентів із регіону та стабілізація політичної ситуації в країні без прямого збройного конфлікту.
США розпочали підготовку до відновлення роботи посольства у Венесуелі та нормалізації відносин із Каракасом28.01.26, 03:19 • 3700 переглядiв