США не планують військових дій у Венесуелі через дипломатичний прогрес: Рубіо розхвалив відносини між державами

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про покращення відносин з Венесуелою, що знімає питання негайного застосування сили. США задоволені діями нового уряду та готуються до відкриття посольства.

США не планують військових дій у Венесуелі через дипломатичний прогрес: Рубіо розхвалив відносини між державами

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про суттєве покращення відносин із новим керівництвом Венесуели, що знімає питання негайного застосування сили. Під час виступу в Сенаті він наголосив, що тимчасова президентка Делсі Родрігес демонструє готовність до співпраці, а діалог між Каракасом та Вашингтоном став продуктивним. Про це пише УНН.

Деталі

Адміністрація Дональда Трампа, яка раніше погрожувала військовим втручанням у разі невиконання вимог США, наразі задоволена діями нового венесуельського уряду. Марко Рубіо підкреслив, що єдиною військовою присутністю США в країні залишатимуться морські піхотинці, які охороняють посольство. Держдепартамент уже розпочав підготовку до повторного відкриття дипломатичної місії в Каракасі, яка була закрита з 2019 року.

Вперше за 20 років ми ведемо серйозні розмови про ліквідацію іранської присутності, китайського впливу, а також російської присутності

- заявив Рубіо.

За його словами, багато політичних елементів у Венесуелі вітають повернення до тісних відносин зі Сполученими Штатами на різних фронтах.

Зустріч з опозицією та розвідувальні дані

Попри оптимізм Держдепартаменту, розвідка США висловлює сумніви щодо повної щирості Делсі Родрігес у питанні розриву зв'язків із противниками Вашингтона. На цьому тлі Марко Рубіо провів зустріч із лідеркою опозиції Марією Коріною Мачадо. Після перемовин Мачадо запевнила журналістів, що демократичні зміни у Венесуелі є неминучими і процес трансформації вже запущено.

Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 3976 переглядiв

Ситуація залишається динамічною, оскільки США намагаються балансувати між підтримкою опозиційних сил та роботою з тимчасовим урядом Родрігес. Головною метою Вашингтона залишається повне витіснення геополітичних конкурентів із регіону та стабілізація політичної ситуації в країні без прямого збройного конфлікту. 

США розпочали підготовку до відновлення роботи посольства у Венесуелі та нормалізації відносин із Каракасом28.01.26, 03:19 • 3700 переглядiв

Степан Гафтко

