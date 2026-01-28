$43.130.01
27 січня, 17:43 • 16695 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 31117 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 25307 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 38681 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 25290 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 44323 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23965 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17970 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 37661 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28387 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро закликав США екстрадувати Ніколаса Мадуро до Венесуели для суду. Ця заява прозвучала напередодні візиту Петра до Білого дому.

Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі

Президент Колумбії Густаво Петро виступив із офіційною заявою, у якій наполягає на екстрадиції поваленого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро до Каракаса. Колумбійський лідер підкреслив, що правосуддя над колишнім політиком має відбуватися за місцем його діяльності, а не в американському суді. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Заява Густаво Петра прозвучала за тиждень до його запланованого візиту до Білого дому, де 3 лютого мають відбутися переговори з Дональдом Трампом. Богота намагається збалансувати відносини зі США, водночас демонструючи незгоду з методами американської адміністрації в регіоні. Раніше Петро вже публічно засуджував спецоперацію 3 січня, під час якої сили США захопили Мадуро, назвавши її "викраденням" без юридичних підстав.

Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом10.01.26, 05:49 • 5258 переглядiв

Вони мають повернути його та доручити суду Венесуели, а не США

– наголосив Петро у вівторок, підтверджуючи свою позицію щодо суверенітету латиноамериканських держав.

Наразі Ніколас Мадуро перебуває під вартою у в'язниці Нью-Йорка. Американська прокуратура висунула йому низку тяжких звинувачень, серед яких ключове місце посідає наркотероризм та сприяння діяльності міжнародних картелей. Вашингтон наразі не виявляє готовності розглядати варіант передачі затриманого венесуельській стороні, посилаючись на тяжкість злочинів проти безпеки США. 

Президент Колумбії з оптимізмом готується до зустрічі з Трампом у Білому домі24.01.26, 01:15 • 5251 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Густаво Петро
Колумбія
Білий дім
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки