Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі

Президент Колумбії Густаво Петро виступив із офіційною заявою, у якій наполягає на екстрадиції поваленого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро до Каракаса. Колумбійський лідер підкреслив, що правосуддя над колишнім політиком має відбуватися за місцем його діяльності, а не в американському суді. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Заява Густаво Петра прозвучала за тиждень до його запланованого візиту до Білого дому, де 3 лютого мають відбутися переговори з Дональдом Трампом. Богота намагається збалансувати відносини зі США, водночас демонструючи незгоду з методами американської адміністрації в регіоні. Раніше Петро вже публічно засуджував спецоперацію 3 січня, під час якої сили США захопили Мадуро, назвавши її "викраденням" без юридичних підстав.

Вони мають повернути його та доручити суду Венесуели, а не США – наголосив Петро у вівторок, підтверджуючи свою позицію щодо суверенітету латиноамериканських держав.

Наразі Ніколас Мадуро перебуває під вартою у в'язниці Нью-Йорка. Американська прокуратура висунула йому низку тяжких звинувачень, серед яких ключове місце посідає наркотероризм та сприяння діяльності міжнародних картелей. Вашингтон наразі не виявляє готовності розглядати варіант передачі затриманого венесуельській стороні, посилаючись на тяжкість злочинів проти безпеки США.

