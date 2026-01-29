$42.960.17
США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Адміністрація Трампа вирішила передати венесуельській владі супертанкер M/T Sophia, затриманий Береговою охороною США у січні 2026 року. Це перший випадок повернення судна "тіньового флоту" після морської блокади Венесуели.

США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia

Адміністрація президента Дональда Трампа прийняла несподіване рішення передати венесуельській владі супертанкер M/T Sophia, який був затриманий Береговою охороною США на початку січня 2026 року. Цей жест став першим випадком повернення судна "тіньового флоту" після початку масштабної морської блокади Венесуели, відомої як операція "Південний спис". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Супертанкер M/T Sophia під прапором Панами був перехоплений американськими військовими 7 січня у водах Карибського моря. На той момент Пентагон назвав судно "моторним танкером без державної приналежності", що займався незаконним перевезенням санкційної нафти.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 40967 переглядiв

Проте у середу, 28 січня, двоє американських посадовців на умовах анонімності повідомили Reuters, що судно повертають під контроль Каракаса. Причини такого кроку офіційно не розголошуються, а Берегова охорона США наразі утримується від коментарів.

Спецоперація "Абсолютна рішучість"

Рішення про повернення танкера виглядає особливо резонансним на тлі подій 3 січня 2026 року, коли американський елітний підрозділ "Дельта" провів зухвалий нічний рейд у Каракасі. У результаті операції "Абсолютна рішучість" президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес були захоплені та доставлені до Нью-Йорка, де їм уже висунули звинувачення в наркотероризмі.

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28.01.26, 08:22 • 28654 перегляди

Степан Гафтко

