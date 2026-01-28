$43.130.01
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Іспанське рятувальне судно супроводило танкер Chariot Tide, що перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти, до порту Танжер-Мед у Марокко. Двигун судна зламався, і воно дрейфувало в міжнародних водах.

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти

Нафтовий танкер, що перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти, взяло під супровід до Танжера-Мед у Марокко іспанське рятувальне судно, повідомив у вівторок торговельний флот Іспанії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Chariot Tide, який плавав під прапором Мозамбіку та до листопада був відомий як Marabella Sun, перебуває у санкційному списку ЄС з листопада 2024 року за допомогу росії в експорті нафти, "практикуючи водночас нерегулярну та високоризикову практику судноплавства", згідно з даними Європейського Союзу. За даними британського уряду, він також був санкціонований Великою Британією.

Торговельний флот не повідомив, чому Chariot Tide не було захоплено, а Міністерство оборони Іспанії не відповіло на запит про коментар.

Двигун судна Chariot Tide зламався 22 січня, і човен дрейфував без двигуна в міжнародних водах за 33 милі на південь від Адри в регіоні Альмерія, повідомив торговий флот у електронному листі, додавши, що воно потрапило в пошуково-рятувальну зону Іспанії.

За словами торгового флоту, його супроводжувало до Танжер-Мед морське рятувальне судно Clara Campoamor. Адміністрація порту Танжер-Мед не одразу відповіла на запит про коментар.

За оцінками галузевих джерел та аналітиків, від 1200 до 1600 танкерів наразі працюють як так званий "тіньовий флот".

Вони допомагають росії та іншим країнам, таким як Венесуела та Іран, уникати західних санкцій та продавати свою нафту таким країнам, як Китай та Індія. Судна часто старі, їхнє право власності непрозоре, і вони плавають без страхового покриття вищого рівня, яке відповідає міжнародним стандартам для великих нафтових компаній та багатьох портів.

Країни Балтійського та Північного морів у понеділок опублікували листа, у якому попереджають про небезпеку суден, які маніпулюють або фальсифікують системи ідентифікації, вимикають пристрої стеження та використовують більше одного прапора, щоб уникнути виявлення та обійти санкції.

Марокко, союзник США, підтримує добрі зв'язки з росією, і в жовтні ці дві країни підписали угоду про рибальство, яка дозволяє російським суднам ловити рибу в атлантичних водах Марокко.

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон22.01.26, 16:26 • 3132 перегляди

Юлія Шрамко

