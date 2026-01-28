Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти

$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 7522 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 25274 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 41894 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 32964 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 47599 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 28270 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 50343 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24930 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18613 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 41651 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
100%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы27 января, 21:31 • 8164 просмотра
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 9336 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 11916 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 11494 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 7008 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 47599 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 34997 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 50343 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 49203 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 41651 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Италия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 17411 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 17216 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 24885 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 28607 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 35592 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
Шахед-136

Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Испанское спасательное судно сопроводило танкер Chariot Tide, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, в порт Танжер-Мед в Марокко. Двигатель судна сломался, и оно дрейфовало в международных водах.

Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти

Нефтяной танкер, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, был сопровожден испанским спасательным судном в Танжер-Мед в Марокко, сообщил во вторник торговый флот Испании, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Chariot Tide, который плавал под флагом Мозамбика и до ноября был известен как Marabella Sun, находится в санкционном списке ЕС с ноября 2024 года за помощь России в экспорте нефти, "практикуя при этом нерегулярную и высокорискованную практику судоходства", согласно данным Европейского Союза. По данным британского правительства, он также был санкционирован Великобританией.

Торговый флот не сообщил, почему Chariot Tide не был захвачен, а Министерство обороны Испании не ответило на запрос о комментарии.

Двигатель судна Chariot Tide сломался 22 января, и судно дрейфовало без двигателя в международных водах в 33 милях к югу от Адры в регионе Альмерия, сообщил торговый флот в электронном письме, добавив, что оно попало в поисково-спасательную зону Испании.

По словам торгового флота, его сопровождало в Танжер-Мед морское спасательное судно Clara Campoamor. Администрация порта Танжер-Мед не сразу ответила на запрос о комментарии.

По оценкам отраслевых источников и аналитиков, от 1200 до 1600 танкеров в настоящее время работают как так называемый "теневой флот".

Они помогают России и другим странам, таким как Венесуэла и Иран, избегать западных санкций и продавать свою нефть таким странам, как Китай и Индия. Суда часто старые, их право собственности непрозрачно, и они плавают без страхового покрытия высшего уровня, которое соответствует международным стандартам для крупных нефтяных компаний и многих портов.

Страны Балтийского и Северного морей в понедельник опубликовали письмо, в котором предупреждают об опасности судов, которые манипулируют или фальсифицируют системы идентификации, отключают устройства слежения и используют более одного флага, чтобы избежать обнаружения и обойти санкции.

Марокко, союзник США, поддерживает хорошие связи с Россией, и в октябре эти две страны подписали соглашение о рыболовстве, которое позволяет российским судам ловить рыбу в атлантических водах Марокко.

Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон22.01.26, 16:26 • 3132 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Венесуэла
Марокко
Индия
Европейский Союз
Великобритания
Испания
Китай
Соединённые Штаты
Иран