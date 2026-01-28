Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти

Нефтяной танкер, находящийся под санкциями ЕС за перевозку российской нефти, был сопровожден испанским спасательным судном в Танжер-Мед в Марокко, сообщил во вторник торговый флот Испании, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Chariot Tide, который плавал под флагом Мозамбика и до ноября был известен как Marabella Sun, находится в санкционном списке ЕС с ноября 2024 года за помощь России в экспорте нефти, "практикуя при этом нерегулярную и высокорискованную практику судоходства", согласно данным Европейского Союза. По данным британского правительства, он также был санкционирован Великобританией.

Торговый флот не сообщил, почему Chariot Tide не был захвачен, а Министерство обороны Испании не ответило на запрос о комментарии.

Двигатель судна Chariot Tide сломался 22 января, и судно дрейфовало без двигателя в международных водах в 33 милях к югу от Адры в регионе Альмерия, сообщил торговый флот в электронном письме, добавив, что оно попало в поисково-спасательную зону Испании.

По словам торгового флота, его сопровождало в Танжер-Мед морское спасательное судно Clara Campoamor. Администрация порта Танжер-Мед не сразу ответила на запрос о комментарии.

По оценкам отраслевых источников и аналитиков, от 1200 до 1600 танкеров в настоящее время работают как так называемый "теневой флот".

Они помогают России и другим странам, таким как Венесуэла и Иран, избегать западных санкций и продавать свою нефть таким странам, как Китай и Индия. Суда часто старые, их право собственности непрозрачно, и они плавают без страхового покрытия высшего уровня, которое соответствует международным стандартам для крупных нефтяных компаний и многих портов.

Страны Балтийского и Северного морей в понедельник опубликовали письмо, в котором предупреждают об опасности судов, которые манипулируют или фальсифицируют системы идентификации, отключают устройства слежения и используют более одного флага, чтобы избежать обнаружения и обойти санкции.

Марокко, союзник США, поддерживает хорошие связи с Россией, и в октябре эти две страны подписали соглашение о рыболовстве, которое позволяет российским судам ловить рыбу в атлантических водах Марокко.

Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон