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Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за ChatGPT, обвиняя компанию в опасном влиянии на пользователей

Киев • УНН

 • 5602 просмотра

Прокуроры восьми штатов обвиняют OpenAI в опасном влиянии ChatGPT на пользователей, в частности подростков. Они требуют изменений, компенсаций и штрафов.

Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за ChatGPT, обвиняя компанию в опасном влиянии на пользователей

Сразу 8 американских штатов подали судебные иски против компании OpenAI, обвинив её чат-бот ChatGPT в опасном влиянии на пользователей, в частности подростков. По мнению прокуроров, искусственный интеллект может поощрять людей к причинению вреда себе и другим. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Иски подали генеральные прокуроры Айовы, Канзаса, Аризоны, Арканзаса, Айдахо, Монтаны, Небраски и Западной Вирджинии. Они утверждают, что ChatGPT специально разработан таким образом, чтобы вызывать доверие пользователей благодаря дружелюбному общению.

В то же время, по утверждениям истцов, чат-бот может поддерживать опасные убеждения, поощрять рискованное поведение и даже помогать планировать насильственные действия, в частности массовые нападения.

От OpenAI требуют изменить работу ChatGPT

Прокуроры обвиняют компанию в нарушении законов о защите прав потребителей и введении людей в заблуждение относительно безопасности чат-бота.

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Штаты требуют через суд обязать OpenAI изменить принципы работы ChatGPT, выплатить компенсации и уплатить гражданские штрафы. Среди требований также есть ограничение на разработку моделей искусственного интеллекта, способных самостоятельно совершенствоваться, если компания не гарантирует их соответствие человеческим ценностям.

Как отмечает Reuters, это крупнейшая скоординированная судебная кампания американских штатов против OpenAI. Первый подобный иск в июне подала Флорида.

Компания также фигурирует в десятках частных судебных дел, связанных с возможным опасным влиянием ChatGPT. На момент публикации OpenAI не предоставила комментария относительно новых обвинений.

Искусственный интеллект начинает спорить с людьми — СМИ14.10.26, 04:25 • 16968 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Западная Вирджиния
Айова
Канзас
Монтана
Арканзас
Аризона
OpenAI
ChatGPT
Айдахо
Reuters
Флорида