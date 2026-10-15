Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за ChatGPT, обвиняя компанию в опасном влиянии на пользователей

Сразу 8 американских штатов подали судебные иски против компании OpenAI, обвинив её чат-бот ChatGPT в опасном влиянии на пользователей, в частности подростков. По мнению прокуроров, искусственный интеллект может поощрять людей к причинению вреда себе и другим. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Иски подали генеральные прокуроры Айовы, Канзаса, Аризоны, Арканзаса, Айдахо, Монтаны, Небраски и Западной Вирджинии. Они утверждают, что ChatGPT специально разработан таким образом, чтобы вызывать доверие пользователей благодаря дружелюбному общению.

В то же время, по утверждениям истцов, чат-бот может поддерживать опасные убеждения, поощрять рискованное поведение и даже помогать планировать насильственные действия, в частности массовые нападения.

От OpenAI требуют изменить работу ChatGPT

Прокуроры обвиняют компанию в нарушении законов о защите прав потребителей и введении людей в заблуждение относительно безопасности чат-бота.

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Штаты требуют через суд обязать OpenAI изменить принципы работы ChatGPT, выплатить компенсации и уплатить гражданские штрафы. Среди требований также есть ограничение на разработку моделей искусственного интеллекта, способных самостоятельно совершенствоваться, если компания не гарантирует их соответствие человеческим ценностям.

Как отмечает Reuters, это крупнейшая скоординированная судебная кампания американских штатов против OpenAI. Первый подобный иск в июне подала Флорида.

Компания также фигурирует в десятках частных судебных дел, связанных с возможным опасным влиянием ChatGPT. На момент публикации OpenAI не предоставила комментария относительно новых обвинений.

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