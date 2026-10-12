Meta представила самые мощные ИИ-модели Muse Wonder и Wonder Full, акции компании начали расти

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В понедельник компания Meta представила модели Muse Wonder и Muse Wonder Full, назвав их своими самыми мощными на сегодняшний день моделями искусственного интеллекта. Таким образом компания стремится усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В ходе дневных торгов акции Meta выросли примерно на 4%.

СМИ отмечает, что этот шаг стал результатом усилий генерального директора Марка Цукерберга, который в течение последнего года инвестировал миллиарды долларов и активно привлекал ведущих исследователей, чтобы догнать конкурентов во все более ожесточенной "гонке вооружений" в сфере ИИ в Кремниевой долине.

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В компании сообщили, что модель Muse Wonder вскоре будет обеспечивать работу персонального ИИ-агента Muse (сначала для подписчиков), тогда как более мощная модель Muse Wonder Full уже доступна пользователям инструмента Muse Code, предназначенного для написания программного кода с помощью ИИ.

"Четырнадцать месяцев назад мы начали масштабное переосмысление нашей деятельности в сфере ИИ, и за это время прошли путь от обновления фундаментальных технологий до расширения границ возможного", — говорится в публикации в блоге Meta.

Успешный запуск персонального ИИ-агента Muse в прошлом месяце может открыть для Meta перспективный путь к превращению значительных инвестиций в ИИ в новые источники дохода через систему подписки, несмотря на опасения относительно конфиденциальности данных пользователей.

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