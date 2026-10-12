Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати
Київ • УНН
Meta презентувала дві нові ШІ-моделі для агентів і програмування. Компанія прагне посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic.
У понеділок компанія Meta представила моделі Muse Wonder та Muse Wonder Full, назвавши їх своїми найпотужнішими на сьогодні моделями штучного інтелекту. Таким чином компанія прагне посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic, передає УНН із посиланням на Reuters.
Під час денних торгів акції Meta зросли приблизно на 4%.
ЗМІ зауважує, що цей крок став результатом зусиль генерального директора Марка Цукерберга, який протягом останнього року інвестував мільярди доларів і активно залучав провідних дослідників, аби наздогнати конкурентів у дедалі гострішій "гонці озброєнь" у сфері ШІ в Кремнієвій долині.
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У компанії повідомили, що модель Muse Wonder незабаром забезпечуватиме роботу персонального ШІ-агента Muse (спочатку для передплатників), тоді як потужніша модель Muse Wonder Full вже доступна користувачам інструменту Muse Code, призначеного для написання програмного коду за допомогою ШІ.
"Чотирнадцять місяців тому ми розпочали масштабне переосмислення нашої діяльності у сфері ШІ, і за цей час пройшли шлях від оновлення фундаментальних технологій до розширення меж можливого", — йдеться в публікації в блозі Meta.
Успішний запуск персонального ШІ-агента Muse минулого місяця може відкрити для Meta перспективний шлях до перетворення значних інвестицій у ШІ на нові джерела доходу через систему передплати, попри побоювання щодо конфіденційності даних користувачів.
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