Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати

Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд

Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС

13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть

Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру

Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі уваги

Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому

Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери

ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України

Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь

Ексклюзив