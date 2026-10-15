Вісім штатів США подали до суду на OpenAI через ChatGPT, звинувачуючи компанію у небезпечному впливі на користувачів
Київ • УНН
Прокурори восьми штатів звинувачують OpenAI у небезпечному впливі ChatGPT на користувачів, зокрема підлітків. Вони вимагають змін, компенсацій і штрафів.
Одразу 8 американських штатів подали судові позови проти компанії OpenAI, звинувативши її чат-бот ChatGPT у небезпечному впливі на користувачів, зокрема підлітків. На думку прокурорів, штучний інтелект може заохочувати людей до заподіяння шкоди собі та іншим. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Позови подали генеральні прокурори Айови, Канзасу, Аризони, Арканзасу, Айдахо, Монтани, Небраски та Західної Вірджинії. Вони стверджують, що ChatGPT спеціально розроблений таким чином, щоб викликати довіру користувачів завдяки дружньому спілкуванню.
Водночас, за твердженнями позивачів, чат-бот може підтримувати небезпечні переконання, заохочувати ризиковану поведінку та навіть допомагати планувати насильницькі дії, зокрема масові напади.
Від OpenAI вимагають змінити роботу ChatGPT
Прокурори звинувачують компанію в порушенні законів про захист прав споживачів та введенні людей в оману щодо безпеки чат-бота.
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Штати вимагають через суд зобов'язати OpenAI змінити принципи роботи ChatGPT, виплатити компенсації та сплатити цивільні штрафи. Серед вимог також є обмеження на розробку моделей штучного інтелекту, здатних самостійно вдосконалюватися, якщо компанія не гарантуватиме їхньої відповідності людським цінностям.
Як зазначає Reuters, це найбільша скоординована судова кампанія американських штатів проти OpenAI. Перший подібний позов у червні подала Флорида.
Компанія також фігурує в десятках приватних судових справ, пов'язаних із можливим небезпечним впливом ChatGPT. На момент публікації OpenAI не надала коментаря щодо нових звинувачень.
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