Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

$43.720.26
50.830.37
ukenru
23:07 • 4526 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 15027 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 21181 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 47611 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 85060 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 48193 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 43209 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69423 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26176 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49814 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN5 марта, 16:28 • 5722 просмотра
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане5 марта, 17:28 • 10984 просмотра
Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу5 марта, 18:04 • 9336 просмотра
Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп5 марта, 18:09 • 6454 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 10134 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 25727 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 55177 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69423 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 78396 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 78292 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Александр Сырский
Кайя Каллас
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 10157 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 14105 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 35593 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 42483 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 57568 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Дипломатка
Золото

Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Национальная метеорологическая служба США предупредила о начале масштабного сезона штормов в центральных регионах. Более 6 миллионов человек, в том числе жители Канзас-Сити и Талсы, оказались под непосредственной угрозой.

Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

Национальная метеорологическая служба США предупредила о начале первого масштабного сезона штормов, угрожающего центральным регионам страны разрушительными ветрами, крупным градом и серией торнадо. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Непогода, вызванная столкновением теплых воздушных масс из Мексиканского залива и холодного канадского фронта, охватит территорию от Техаса до Айовы. Наивысший уровень опасности прогнозируется на пятницу для штатов Оклахома, Канзас и Миссури, где под непосредственной угрозой оказались более 6 миллионов человек, в том числе жители мегаполисов Канзас-Сити и Талса.

География штормового предупреждения и температурные аномалии

Синоптики ожидают, что грозовой фронт активизируется уже вечером в четверг, начавшись с западных районов Оклахомы и Техасского Панхэндла. Помимо угрозы торнадо, метеорологи прогнозируют аномальное потепление в восточной части США, где столбики термометров могут подняться на 20-30 градусов выше нормы. В долине Огайо и Среднеатлантическом регионе ожидается температура до около 27°C, что может привести к установлению новых исторических температурных рекордов для начала марта.

Мощный зимний шторм принес в Калифорнию рекордные снегопады и угрозу разрушительных селей17.02.26, 05:29 • 5019 просмотров

Это, пожалуй, наше первое настоящее событие этого сезона, когда люди начинают обращать внимание в преддверии весеннего штормового сезона

– отметила Мелисса Мейс, заместитель директора Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вашингтон.

Подготовка экстренных служб к удару стихии

Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Оклахоме и соседних штатах переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности формирования торнадо в густонаселенных районах.

В общей сложности в зонах разного уровня риска находятся около 28 миллионов американцев, включая жителей Сент-Луиса, Омахи и Милуоки. Власти призывают граждан заранее подготовить укрытия и следить за обновлениями прогнозов, поскольку сочетание экстремальной жары и холодных фронтов создает идеальные условия для быстрого развития сверхмощных штормов.

Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16.02.26, 02:12 • 11902 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Айова
Канзас
Миссури
Оклахома
Ассошиэйтед Пресс
Мексика
Техас
Соединённые Штаты