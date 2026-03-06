Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

Национальная метеорологическая служба США предупредила о начале первого масштабного сезона штормов, угрожающего центральным регионам страны разрушительными ветрами, крупным градом и серией торнадо. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Непогода, вызванная столкновением теплых воздушных масс из Мексиканского залива и холодного канадского фронта, охватит территорию от Техаса до Айовы. Наивысший уровень опасности прогнозируется на пятницу для штатов Оклахома, Канзас и Миссури, где под непосредственной угрозой оказались более 6 миллионов человек, в том числе жители мегаполисов Канзас-Сити и Талса.

География штормового предупреждения и температурные аномалии

Синоптики ожидают, что грозовой фронт активизируется уже вечером в четверг, начавшись с западных районов Оклахомы и Техасского Панхэндла. Помимо угрозы торнадо, метеорологи прогнозируют аномальное потепление в восточной части США, где столбики термометров могут подняться на 20-30 градусов выше нормы. В долине Огайо и Среднеатлантическом регионе ожидается температура до около 27°C, что может привести к установлению новых исторических температурных рекордов для начала марта.

Это, пожалуй, наше первое настоящее событие этого сезона, когда люди начинают обращать внимание в преддверии весеннего штормового сезона – отметила Мелисса Мейс, заместитель директора Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вашингтон.

Подготовка экстренных служб к удару стихии

Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Оклахоме и соседних штатах переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности формирования торнадо в густонаселенных районах.

В общей сложности в зонах разного уровня риска находятся около 28 миллионов американцев, включая жителей Сент-Луиса, Омахи и Милуоки. Власти призывают граждан заранее подготовить укрытия и следить за обновлениями прогнозов, поскольку сочетание экстремальной жары и холодных фронтов создает идеальные условия для быстрого развития сверхмощных штормов.

