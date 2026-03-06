Мільйони жителів США опинилися в зоні ризику через потужний спалах торнадо
Київ • УНН
Національна метеорологічна служба США попередила про початок масштабного сезону штормів у центральних регіонах. Понад 6 мільйонів осіб, зокрема мешканці Канзас-Сіті та Талси, опинилися під безпосередньою загрозою.
Національна метеорологічна служба США попередила про початок першого масштабного сезону штормів, що загрожує центральним регіонам країни руйнівними вітрами, великим градом та серією торнадо. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Негода, спричинена зіткненням теплих повітряних мас із Мексиканської затоки та холодного канадського фронту, охопить територію від Техасу до Айови. Найвищий рівень небезпеки прогнозується на п'ятницю для штатів Оклахома, Канзас та Міссурі, де під безпосередньою загрозою опинилися понад 6 мільйонів осіб, зокрема мешканці мегаполісів Канзас-Сіті та Талса.
Географія штормового попередження та температурні аномалії
Синоптики очікують, що грозовий фронт активізується вже ввечері у четвер, розпочавшись із західних районів Оклахоми та Техаського Панхендлу. Окрім загрози торнадо, метеорологи прогнозують аномальне потепління у східній частині США, де стовпчики термометрів можуть піднятися на 20-30 градусів вище норми. У долині Огайо та Середньоатлантичному регіоні очікується температура до близько 27°C, що може призвести до встановлення нових історичних температурних рекордів для початку березня.
Це, мабуть, наша перша справжня подія цього сезону, коли люди починають звертати увагу напередодні весняного штормового сезону
Підготовка екстрених служб до удару стихії
Агентства з управління надзвичайними ситуаціями в Оклахомі та сусідніх штатах переведені в режим підвищеної готовності через високу ймовірність формування торнадо в густонаселених районах.
Загалом у зонах різного рівня ризику перебувають близько 28 мільйонів американців, включаючи жителів Сент-Луїса, Омахи та Мілуокі. Влада закликає громадян заздалегідь підготувати укриття та стежити за оновленнями прогнозів, оскільки поєднання екстремальної спеки та холодних фронтів створює ідеальні умови для швидкого розвитку надпотужних штормів.
