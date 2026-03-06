$43.720.26
23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Публікації
Мільйони жителів США опинилися в зоні ризику через потужний спалах торнадо

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Національна метеорологічна служба США попередила про початок масштабного сезону штормів у центральних регіонах. Понад 6 мільйонів осіб, зокрема мешканці Канзас-Сіті та Талси, опинилися під безпосередньою загрозою.

Мільйони жителів США опинилися в зоні ризику через потужний спалах торнадо

Національна метеорологічна служба США попередила про початок першого масштабного сезону штормів, що загрожує центральним регіонам країни руйнівними вітрами, великим градом та серією торнадо. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Негода, спричинена зіткненням теплих повітряних мас із Мексиканської затоки та холодного канадського фронту, охопить територію від Техасу до Айови. Найвищий рівень небезпеки прогнозується на п'ятницю для штатів Оклахома, Канзас та Міссурі, де під безпосередньою загрозою опинилися понад 6 мільйонів осіб, зокрема мешканці мегаполісів Канзас-Сіті та Талса.

Географія штормового попередження та температурні аномалії

Синоптики очікують, що грозовий фронт активізується вже ввечері у четвер, розпочавшись із західних районів Оклахоми та Техаського Панхендлу. Окрім загрози торнадо, метеорологи прогнозують аномальне потепління у східній частині США, де стовпчики термометрів можуть піднятися на 20-30 градусів вище норми. У долині Огайо та Середньоатлантичному регіоні очікується температура до близько 27°C, що може призвести до встановлення нових історичних температурних рекордів для початку березня.

Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів17.02.26, 05:29 • 5019 переглядiв

Це, мабуть, наша перша справжня подія цього сезону, коли люди починають звертати увагу напередодні весняного штормового сезону

– зазначила Мелісса Мейс, заступниця директора Агентства з надзвичайних ситуацій округу Вашингтон.

Підготовка екстрених служб до удару стихії

Агентства з управління надзвичайними ситуаціями в Оклахомі та сусідніх штатах переведені в режим підвищеної готовності через високу ймовірність формування торнадо в густонаселених районах.

Загалом у зонах різного рівня ризику перебувають близько 28 мільйонів американців, включаючи жителів Сент-Луїса, Омахи та Мілуокі. Влада закликає громадян заздалегідь підготувати укриття та стежити за оновленнями прогнозів, оскільки поєднання екстремальної спеки та холодних фронтів створює ідеальні умови для швидкого розвитку надпотужних штормів.

Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16.02.26, 02:12 • 11902 перегляди

Степан Гафтко

