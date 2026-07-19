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Чешская CSG строит в США современнейшее производство 155-мм снарядов после передачи лицензии Украине

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Чешская компания CSG возводит новый комплекс для снаряжения 155-мм снарядов в Айове. Ранее CSG передала лицензию Украине на производство таких боеприпасов.

Чешская CSG строит в США современнейшее производство 155-мм снарядов после передачи лицензии Украине

Чешская оборонная компания CSG, которая ранее помогла развернуть в Украине производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, строит в США новый комплекс для снаряжения таких снарядов. Предприятие должно заменить производственную линию, которая работала более 50 лет, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новый Future Artillery Complex (FAC) возводят на территории армейского завода боеприпасов в Айове (IAAAP). Проект реализует дочерняя компания CSG – MSM North America, которая получила контракт от Армии США в 2025 году. После завершения строительства комплекс станет, по заявлению компании, самым современным в США предприятием по снаряжению 155-мм артиллерийских снарядов взрывчатыми веществами.

Строительство продлится около 40 месяцев, а полноценный запуск предприятия запланирован на 2029 год.

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По данным Defense Express, сейчас завод в Айове выпускает около 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в месяц. К концу 2027 года этот показатель планируют увеличить до 78 тысяч, а после ввода нового комплекса потенциальная производственная мощность может возрасти примерно до 114 тысяч снарядов в месяц.

CSG уже помогает Украине производить боеприпасы

Как отмечает издание, CSG является одним из крупнейших европейских производителей боеприпасов и не только расширяет собственные мощности, но и передает лицензии другим странам. В Украине компания сотрудничает с «Украинской бронетехникой», которая уже имеет возможность производить до 100 тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов в год.

Помимо боеприпасов, чешская компания продвигает на американский рынок другую оборонную продукцию, в частности грузовики Tatra и самоходную артиллерийскую установку MORANA.

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Степан Гафтко

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