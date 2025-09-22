Трамп сообщил о проведении боя UFC в Белом доме
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении чемпионата UFC в Белом доме. За событием смогут наблюдать шесть тысяч человек во дворе и 80-90 тысяч в парке Эллипс.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в Белом доме состоится чемпионат по смешанным единоборствам (UFC). Во время общения с журналистами он добавил, что во дворе Белого дома за событием смогут наблюдать шесть тысяч человек, сообщает УНН.
Детали
"У нас будет бой UFC прямо в Белом доме. Вероятно, будет шесть тысяч человек перед Белым домом", - сообщил Трамп.
Президент Трамп также добавил, что парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 80-90 тысяч зрителей.
Напоминаем
Президент Дональд Трамп сообщил, что бои UFC будут приурочены к 250-летию Дня независимости Соединенных Штатов.
"На каждом из наших полей битв в национальном парке и исторических местах состоятся специальные мероприятия в честь "America250", и я даже думаю, что у нас будет бой UFC", - сказал Трамп накануне праздника Дня независимости США 4 июля во время речи на ярмарке штата Айова в Де-Мойне, которая положила начало празднованию 250-летия в течение года.