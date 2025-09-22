Трамп повідомив про проведення бою UFC у Білому домі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення чемпіонату UFC у Білому домі. За подією зможуть спостерігати шість тисяч людей у дворі та 80-90 тисяч у парку Елліпс.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що у Білому домі відбудеться чемпіонат по змішаним єдиноборствам (UFC). Під час спілкування з журналістами він додав, що у дворі Білого дому за подією зможуть спостерігати шість тисяч людей, повідомляє УНН.
Деталі
"У нас буде бій UFC прямо в Білому домі. Ймовірно, буде шість тисяч людей перед Білим домом", - повідомив Трамп.
Преидент Трамп також додав, що парк Елліпс, розташований на південь від огорожі Білого дому, зможе вмістити 80-90 тисяч глядачів.
Нагадуємо
Президент Дональд Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.
"На кожному з наших полів битв у національному парку та історичних місць відбудуться спеціальні заходи на честь "America250", і я навіть думаю, що у нас буде бій UFC", - сказав Трамп напередодні свята Дня незалежності США 4 липня під час промови на ярмарку штату Айова в Де-Мойні, яка започаткувала святкування 250-річчя протягом року.