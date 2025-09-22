$41.250.00
Ексклюзив
07:19 • 1400 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 5248 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 10998 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 12509 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26383 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43708 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53918 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60034 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56696 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83845 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Трамп повідомив про проведення бою UFC у Білому домі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення чемпіонату UFC у Білому домі. За подією зможуть спостерігати шість тисяч людей у дворі та 80-90 тисяч у парку Елліпс.

Трамп повідомив про проведення бою UFC у Білому домі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що у Білому домі відбудеться чемпіонат по змішаним єдиноборствам (UFC). Під час спілкування з журналістами він додав, що у дворі Білого дому за подією зможуть спостерігати шість тисяч людей, повідомляє УНН.

Деталі

"У нас буде бій UFC прямо в Білому домі. Ймовірно, буде шість тисяч людей перед Білим домом", - повідомив Трамп.

Преидент Трамп також додав, що парк Елліпс, розташований на південь від огорожі Білого дому, зможе вмістити 80-90 тисяч глядачів.

Нагадуємо

Президент Дональд Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.

"На кожному з наших полів битв у національному парку та історичних місць відбудуться спеціальні заходи на честь "America250", і я навіть думаю, що у нас буде бій UFC", - сказав Трамп напередодні свята Дня незалежності США 4 липня під час промови на ярмарку штату Айова в Де-Мойні, яка започаткувала святкування 250-річчя протягом року.

Павло Зінченко

СпортНовини Світу
Айова
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки