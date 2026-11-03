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Сегодня в США открываются избирательные участки на выборах, которые могут изменить президентство Трампа

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Американцы голосуют на выборах в Конгресс, которые могут лишить республиканцев большинства. Демократы стремятся усилить контроль над Трампом.

Сегодня в США открываются избирательные участки на выборах, которые могут изменить президентство Трампа

Во вторник, 3 ноября, в США открываются избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс, которые станут одним из важнейших испытаний для президента Дональда Трампа. Результаты голосования определят, сохранят ли республиканцы контроль над законодательной властью и насколько свободно президент сможет реализовывать свою политику в течение следующих 2 лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Десятки миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Среди главных причин недовольства избирателей — высокая стоимость жизни, рост цен на топливо из-за войны с Ираном и неопределённость относительно будущего экономики и рабочих мест.

Согласно данным опросов, демократы имеют хорошие шансы вернуть контроль над Палатой представителей. Для этого им нужно получить всего 3 дополнительных места. Аналитики Cook Political Report прогнозируют, что партия может увеличить своё представительство на 15–25 мест.

Почему эти выборы критически важны для Трампа

Борьба за Сенат остаётся менее предсказуемой. Демократам необходимо отобрать у республиканцев 4 места, причём конкурентные гонки развернулись даже в традиционно республиканских штатах, в частности в Техасе, Канзасе, Аляске и Южной Каролине.

Если демократы получат большинство хотя бы в одной палате Конгресса, они смогут блокировать часть законодательных инициатив Трампа, усилить контроль за его администрацией и начать расследования деятельности президента и его союзников.

Сам Трамп пытался мобилизовать сторонников, фактически превратив промежуточные выборы в голосование по вопросу собственного президентства.

Представьте, что я нахожусь в избирательном бюллетене

— заявил он во время выступления в Айове.

В то же время опрос New York Times/Siena University показал, что избиратели больше доверяют демократам в вопросах экономики, иммиграции и внешней политики.

Когда станут известны результаты

Избирательные участки начнут закрываться в 18:00 по восточному времени США (01:00 4 ноября по киевскому времени). Первые результаты ожидаются уже в ночь после голосования.

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Однако окончательное определение партии, которая будет контролировать Сенат, может затянуться на несколько недель из-за особенностей подсчёта почтовых бюллетеней в отдельных штатах.

Выборы также сопровождаются судебными спорами. В частности, Верховный суд США отклонил попытку администрации Трампа добиться аннулирования тысяч бюллетеней в Калифорнии из-за недоказанных обвинений в незаконном голосовании неграждан.

По мнению Bloomberg, главным вопросом этих выборов станет то, сможет ли Трамп сохранить политическое влияние после почти 2 лет второго президентского срока, несмотря на падение рейтингов, войну с Ираном и экономическое недовольство американцев.

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Степан Гафтко

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