Трамп обратился в Верховный суд США с требованием заблокировать около 20 тысяч бюллетеней в Калифорнии

Администрация президента США Дональда Трампа подала экстренную апелляцию в Верховный суд, требуя временно не учитывать около 20 тысяч почтовых бюллетеней в Калифорнии накануне промежуточных выборов. Ранее это требование отклонили суды двух инстанций, сообщает Yle со ссылкой на AP и Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство юстиции США утверждает, что часть бюллетеней могла поступить от лиц, не имеющих американского гражданства. Ведомство требует проверить статус этих избирателей до подсчёта голосов.

В то же время власти Калифорнии заявляют, что список подозрительных избирателей ненадёжен и может содержать данные многих граждан США.

Суды уже дважды отклонили требования администрации Трампа

Окружной суд ранее предупредил, что блокирование бюллетеней может лишить американских граждан законного права голоса. Впоследствии апелляционный суд также отказал администрации президента.

Теперь Минюст просит Верховный суд временно отделить спорные бюллетени от остальных голосов.

В Калифорнии зарегистрировано около 23 млн избирателей, которым отправляют бюллетени по почте. Голосование продолжается с начала октября, а сотни тысяч бюллетеней уже поступили в избирательные органы.

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