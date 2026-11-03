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Трамп заявил, что США получили Гренландию в бессрочное пользование

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Соглашение расширяет военное присутствие США без передачи острова под их суверенитет. Оно предусматривает две базы и блокирование инвестиций Китая и России.

Трамп заявил, что США получили Гренландию в бессрочное пользование

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили Гренландию на неограниченный срок в рамках соглашения, достигнутого в сентябре. Договорённость предусматривает расширение американского военного присутствия на острове, но не передачу его территории США, пишет УНН.

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Теперь у нас есть и Гренландия. Мы заключили великолепную сделку. Мы хотим поблагодарить Данию и Европу за то, что они сделали это возможным

— сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул стратегическое значение острова для Вашингтона.

Что предусматривает соглашение по Гренландии

По словам Трампа, США получили Гренландию «на неограниченной основе». В то же время договорённость не предусматривает перехода острова под американский суверенитет.

Соглашение позволяет Вашингтону начать расширение военного присутствия, в частности строительство 2 военных баз. Оно также предусматривает запрет на размещение баз государств, не входящих в НАТО.

Кроме того, стороны договорились о механизме проверки иностранных инвестиций, который позволит блокировать вложения из Китая и России. Население Гренландии при этом сохраняет право самостоятельно определять своё политическое будущее.

Трамп заявил, что США «владеют» Гренландией и Венесуэлой26.10.26, 00:45 • 11979 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты